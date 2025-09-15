사진=지니 TV 오리지널

사진=지니 TV 오리지널

사진=지니 TV 오리지널

2004년 광고 그래픽 디자이너와 결혼한 1971년생 배우 지진희가 '금쪽같은 내 스타'에 깜짝 출연해 엄정화와 송승헌의 핑크빛 기류에 변수로 등장한다.지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'측은 9화 방송을 앞둔 오늘(15일) 봉청자(엄정화 분), 독고철(송승헌 분), 원반(지진희 분)의 삼각관계를 예고하는 스틸을 공개해 설렘 지수를 높인다.지난 방송에는 '톱스타' 임세라가 아닌, '단역 배우'로 고군분투하던 봉청자가 주연으로 화려한 컴백을 알렸다. 그 곁을 묵묵히 지키는 독고철의 애틋한 눈빛은 앞으로 펼쳐질 로맨스의 향방을 더욱 궁금케 했다.봉청자, 독고철, 원반의 묘한 삼각 구도가 설렘을 자극한다. 먼저 25년 만에 다시 마주한 봉청자, 원반의 한밤중 재회가 흥미롭다. 원반의 제안으로 늦은 밤 대본 연습에 나선 두 사람. 연기인지 진심인지 모를 봉청자를 향한 원반의 달콤한 눈빛이 흥미롭다. 앞서 원반의 첫사랑이 '임세라'였음이 드러났던바, 이들 촬영장에서 어떤 감정이 오고 갈지 궁금해진다.선뜻 다가서지 못하고 먼발치서 바라보는 독고철의 심란한 표정에서 질투 어린 복잡한 심경이 고스란히 전해진다. 과연 톱스타 원반의 등장이 봉청자와 독고철의 핑크빛 기류에 어떤 변수로 작용할지 이목이 쏠린다.독고철의 집으로 향한 봉청자의 모습도 포착됐다. 독고철을 기다리는 봉청자의 걱정스러운 표정에 이어진 기습 포옹은 보는 이들을 설레게 한다. 예상치 못한 상황에 놀란 봉청자, 독고철의 반응은 궁금증을 증폭시키며 불붙은 로맨스를 기대케 한다.제작진은 "오늘(15일) 공개되는 9화에서는 순항하던 로맨스에 로맨티시스트 톱스타 원반이 들이닥친다. 예측 불가의 삼각 로맨스가 짜릿한 설렘을 선사할 것"이라면서 "봉청자, 독고철의 로맨스에 새로운 자극이 될 사건들도 주목해 달라"고 전했다.'금쪽같은 내 스타' 9화는 오늘(15일) 밤 10시 채널 ENA를 통해 방송된다. 매주 월, 화 밤 10시 본방송 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr