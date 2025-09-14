이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

요리연구가 이혜정이 과거 남편의 외도 목격 경험을 솔직하게 털어놨다.13일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서 이혜정은 '바람피운 남편의 내연녀 집에 찾아갔다?!'는 주제로 사연을 얘기했다.이날 방송에서 이혜정은 "남편이 바람을 피우는 장면을 엘리베이터에서 목격했다"고 밝히며 당시 심정을 전했다. 이어 "내 손이 달달 떨렸다. 순간 '이 사람 죽여 살려' 고민했지만 결국 참았다"며 충격적인 순간을 회상했다.결국 이혜정은 외도를 들킨 남편이 내연녀를 사랑하고 있다는 말을 듣고. 내연녀의 집까지 찾아갔다고. 그는 "알고 보니 내연녀도 가정이 있는 사람이었고, 여학생이 국어선생님을 바라보는 마음이라고 그러더라. 그래서 내가 'X 같은 소리 하고 있네'라고 했다"고 얘기했다.집에 돌아온 후 이혜정은 "남편이랑 이미 내연녀가 통화를 마쳤더라. 남편은 '꼭 그렇게 천박하게 해야 돼? 안에서 새는 바가지 밖에서도 샌다'고 나한테 그랬다"며 "그래서 바가지를 집어던져버렸다"고 떠올렸다.외도 발각 이후 2년 뒤 이혜정과 남편은 다시 대화를 나눴다고. 이혜정은 "내가 그때 대구에서 돈을 쓸어 담고 있을 때였다. 활발히 활동을 할 때기도 했고, 아이들도 한참 공부할 때였다. 남편은 후폭풍이 무서웠다고 털어놓더라"고 덧붙였다.한편, 이혜정은 1979년 3월 의사 고민환씨와 결혼, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr