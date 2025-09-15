사진=MBN

2008년 6월 재즈댄스 강사로 알려진 두 살 연하 비연예인과 결혼한 장혁이 데뷔 이후 처음으로 집을 공개하며 다양한 이야기를 들려줬다. 인테리어는 아내가 했다고 밝혀 눈길을 끌었다.13일 방송된 MBN '가보자GO' 시즌5 11회에는 여전히 끈끈한 우정을 이어가고 있는 30년 절친, 배우 장혁과 god 리더 박준형이 출연, 장혁의 송파구 집 최초 공개부터 god 대표곡인 '어머님께' 실제 스토리, 데뷔를 꿈꾸며 함께 합숙했던 어린 시절 이야기까지 다양한 이야기로 시청자들의 마음을 사로잡았다.MC 안정환과 홍현희는 god 박준형과 함께 장혁의 송파구 럭셔리 하우스로 가게 되고, 절친인 박준형과 안정환에게도 보여준 적 없었던 장혁의 깔끔한 집에 감탄했다. 장혁 아내의 센스가 고스란히 녹아있는 거실과 부엌에 이어, 장혁의 취미 생활로 가득 찬 취미 방에는 대여점을 방불케 하는 DVD들이 장르별로 전시된 있는 것은 물론 다양한 피규어와 트로피가 감탄을 자아냈다.집 구경을 끝낸 후 본격적으로 대화를 시작하고, MC들은 장혁과 박준형에게 서로의 첫인상을 물었다. 박준형은 장혁에 대해 "엄청나게 잘생기고, 순정 만화 같았다. 그런데 불쌍하고 초라했다. 마치 실연당한 새끼 강아지 같았다"라고 밝혔고, 장혁은 "건강하고 멋있는 미국인이었는데, 시간이 지날수록 못 먹어서 슬픈 미국인이 됐다"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.박준형은 "처음 한국에 왔을 땐 89~91kg 정도였다. 그런데 1년 반 사이에 63kg까지 빠졌다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했지만, 장혁은 "그 정도 살 빠지는 건 이슈도 아니었다. 왜냐하면 다 같이 빠졌다"라며 "형 친구 중에 헝이라고 디제잉 하는 친구가 있었는데, 헝이 처음 배운 한국말이 '배고파 밥 줘'였다"라고 전했다. 이어 박준형은 "헝이 어느 날 뭘 먹고 있길래 물어봤더니, 새우 맛 과자를 죽으로 만들어서 먹었다"라고 말해 안타까움을 자아냈다.장혁과 박준형은 "한 달에 한 번, 고기를 먹으러 갔다. 사장님이 돈을 빌려줬는데, 그 사람이 돈을 당장 갚을 수 없으니까 그만큼 고기로 먹으라고 했다. 그때 우리를 '메뚜기떼'라고 불렀다. 너무 많이 먹고 가니까"라며 "먹다 보면 한 명씩 없어진다. 그래서 찾아보면 화장실에 가서 게워 내는 거다. 언제 다시 올 줄 모르니까, 또 먹으려고"라고 가난했던 시절 에피소드로 모두를 놀라게 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr