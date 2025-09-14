사진=tvN

2021년 데뷔한 2000년생 이채민이 드라마 '폭군의 셰프'에서 대체 불가한 매력으로 인생 캐릭터를 써 내려가고 있다. 해당 작품은 당초 박성훈이 주연으로 캐스팅됐지만, 음란물 업로드 논란에 휘말리며 하차했고, 그 자리를 이채민이 대신했다. 박성훈보다 훨씬 어린 나이와 신인이라는 점에서 우려와 기대가 교차했으나, 첫 방송 직후 호평을 끌어냈다. 최근 그는 '제2의 변우석'이라는 수식어까지 얻고 있다.지난 13일 방송된 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프' 7회에서 이채민은 다정하면서도 유쾌하고, 때로는 강렬하고 진지한 면모까지 아우르며 캐릭터의 매력을 극대화, 로맨스 코미디 장르의 진가를 재확인시켰다.이헌(이채민 분)은 연지영(임윤아 분)이 명과의 대결을 위해 특별한 요리 도구를 마련하고자 궐을 벗어나자, 임송재(오의식 분)를 동행시킨 뒤 불안한 마음에 결국 직접 길에 올랐다. 괴짜 기술자 장춘생(고창석 분)을 찾아낸 이헌은 그의 태도에 순간적으로 성질을 보이며 폭군 다운 면모를 드러내기도 했지만, 끝내 원하는 가마솥을 손에 넣으며 명과의 요리 대결에 청신호를 켰다.그러나 궁으로 돌아가는 길, 제산대군(최귀화 분)의 모략으로 연지영이 위기에 처하자 자객에 맞서 치열한 사투를 벌였고, 이는 연지영에 대한 그의 연심을 짐작케 했다. 우여곡절 끝에 늦게나마 대결장에 도착한 두 사람의 엔딩은 극 전개에 긴장감과 흥미를 동시에 불어넣었다.이채민은 캐릭터에 자신만의 매력을 입혀 시청자에게 다가가고 있다. 연지영을 향한 마음이 깊어질수록 애정과 질투를 숨기지 못하며 사랑스러움으로 캐릭터를 채웠고, 순간순간 드러나는 왕으로서의 기개는 카리스마를, 생경한 요리의 이름을 그대로 따라 읊는 장면에서는 인간적인 면모를 담아내며 유쾌함까지 선사, 다채로운 색채로 극의 재미를 배가시켰다.연지영을 지키기 위해 자객들에게 맞선 장면에서는 비장한 표정과 몸을 아끼지 않는 액션 열연을 더 해 시청자들의 마음을 사로잡았고, 연지영을 소중히 여기는 진심 어린 눈빛과 세밀한 감정은 로맨스 서사를 치밀하게 쌓으며 기대감을 높이고 있는바. 매회 이헌 맞춤 연기로 주말 안방극장을 책임지고 있는 이채민이 앞으로 그려낼 이헌의 삶과 사랑에 관심이 커진다.'폭군의 셰프'는 매주 토, 일 밤 9시 10분 tvN에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr