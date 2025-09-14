사진 = 임수향 인스타그램

사진 = 임수향 인스타그램

사진 = 임수향 인스타그램

임수향이 부산 야경을 배경으로 레드 볼캡과 올블랙 셋업을 매치해 시크한 휴양지 비주얼을 선보였다.임수향은 인스타그램에 "더 늦기전에 여름 Busan 추억"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에서 임수향은 불빛이 반짝이는 해변 산책로에 서서 모래사장과 고층 건물 스카이라인을 배경으로 전신을 드러냈다. 임수향은 레드 볼캡과 베이지 마스크로 얼굴을 가볍게 가렸고 블랙 재킷형 셔츠에 팬츠, 블랙 삭스와 그레이 스니커즈를 더해 올블랙 룩을 완성했다.클로즈업 컷에서 임수향은 캡을 깊게 눌러쓴 채 카메라를 응시하며 눈빛을 또렷이 보여 준다. 로우 앵글 셀피에서는 임수향이 브이 포즈를 취해 손끝의 라이트 옐로 네일과 실버 링이 강조되고 야간 조명이 얼굴선을 부드럽게 비춘다.게시물에는 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "언니 너무 예뻐요", "화이팅", "모자랑 마스크 써도 언니라고 바로 아는정도로 존예용", "어디서든 화보 아닌가용" 등의 댓글이 달렸다.한편 1990년생인 임수향은 35세이며 최근 써브라임과 전속계약을 체결하며 새로운 소속사에서의 활발한 활동을 예고하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr