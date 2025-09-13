사진 = 윤아 인스타그램

사진 = 윤아 인스타그램

사진 = 윤아 인스타그램

사진 = 윤아 인스타그램

소녀시대 겸 배우 윤아가 오렌지 톤 공간에서 화이트 드레스를 입고 뷰티 행사 비주얼을 선보였다.윤아는 인스타그램에 "설화수데이 모음"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다. 화장품 브랜드 '설화수' 광고 촬영 현장으로 보인다.사진에는 오프숄더 화이트 드레스를 입고 신문 형태의 브랜디드 소책자를 펼쳐 든 채 메이크업 브러시로 터치 받는 윤아의 모습이 담겼다. 이어 대형 크림 조형물 앞에서 두 팔을 벌리고 웃는 컷이 포착돼 밝은 에너지를 전한다. 다른 컷에서 윤아는 아이보리 원피스에 피시테일 브레이드 헤어로 벽면 조명 옆에서 옆모습을 보였다.이어진 컷에서 윤아는 플라워 텍스처의 화이트 슬리브리스 드레스에 오렌지 색상 벨트를 더해 깨끗한 배경 앞에서 시선을 돌리고 있다. 게시물에는 "곱다 고와", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "정말 아름다우시네요", "윤아공주 우아함과 러블리함 한도초과" 등의 댓글이 달렸다. 특히 "곱다 고와"라는 댓글은 배우 강한나가 남겨준 것으로 두 사람은 함께 드라마 촬영을 하고 있다.윤아는 드라마 '폭군의 셰프'를 통해 10살 연하 배우 이채민과의 호흡을 맞추게 됐다. '폭군의 셰프'는 미래에서 온 셰프와 절대 미각을 지닌 왕의 기상천외한 만남을 그린 서바이벌 판타지 로맨틱 코미디다. 윤아는 1990년생이며 이채민은 2000년생이다.한편 1990년생 윤아는 35세이며 강남구 청담동에 위치한 건물을 100억원(3.3㎡당 약 7068만원)에 매입한 소식이 알려져 눈길을 끈 바 있다. 윤아의 건물은 2014년에 건축한 지하 2층~지상 4층 신축 건물로 매물이 나오면 즉각 팔리는 투자 1순위 지역에 위치한 것으로 알려져 화제를 모았다.부동산 업계는 현재 해당 건물의 시세를 약 250억 원으로 보고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr