김히어라가 블랙 선글라스와 민소매 톱, 데님 조합으로 시크미 폭발한 비주얼을 선보였다.김히어라는 인스타그램에 "이런저런, 왕- 올리기"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에는 파란 프레임의 출입문을 지나며 휴대전화를 귀에 댄 채 블랙 슬리브리스와 연청 데님을 매치한 김히어라가 포착됐다. 짙은 선글라스와 레드 립이 대비를 이루며 시크한 인상을 준다. 또 다른 컷에서는 가구 쇼룸을 연상케 하는 실내에서 거울 셀피를 남겼다.블랙 재킷 위에 실버 네크리스 레이어링을 더하고 손에는 레오퍼드 패턴 핸들 백과 화이트 마스크, 스카프 액세서리를 들었다. 마지막 컷은 블라인드 벽 앞 벤치에 앉아 바람에 머리를 넘기는 김히어라의 모습으로 화이트 민소매 톱과 스티치 포인트 데님, 캣아이 선글라스가 미니 레오퍼드 백과 어울리며 미니멀한 데일리룩을 완성한다.게시물에는 "일상 속 시선들 사진으로만 봐도 따뜻하고 조아여 사진 다 너무 귀엽다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "예쁘시네여", "공주우우우우" 등의 댓글이 달렸다.한편 김히어라는 2023년 넷플릭스 시리즈 '더글로리'로 큰 사랑을 받던 중 중학교 재학 시절 당시 갈취, 폭행, 폭언 등으로 악명이 높았던 일진 모임의 멤버였다는 제보가 나오면서 학폭 논란에 휩싸였다. 이에 소속사 측은 "김히어라와 당사가 지난해 불거진 일련의 사안과 관련해 당사자들을 만나 오랜 기억을 정리하며 서로 이해하는 시간을 가졌다"며 "각자의 삶을 응원하기로 했다"고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr