사진 = 강한나 인스타그램

강한나가 금장 장식 가체와 자수 한복으로 궁중 콘셉트를 완성한 셀피를 선보였다.강한나는 인스타그램에 "목주 메이크업 정보 낋여왔습니다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에는 녹색 문살과 기와가 보이는 전통 건축을 배경으로 한 강한나의 셀피가 담겼다. 셀피는 굵게 땋은 가체에 금빛 장신구를 꽂고 장미와 금사 패턴의 흑색 한복을 입은 강한나의 모습이다. 결 고운 베이스와 말간 핑크톤 블러셔, 로지 립이 어우러져 또렷한 아이 메이크업을 받쳐 준다. 특히 강한나는 사진에 제품 컷과 함께 사용 제품 캡션이 배치해 팬들에게 메이크업 노화우를 공유했다.게시물에는 "아 귀여워", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "어쩐지 언니가 이렇게 예쁜 거였구나", "메컵이 뭐가 중한디", "절세미인" 등의 댓글이 달렸다.한편 1989년생 배우 강한나는 최근 비욘드제이와 전속계약을 맺었다. 지난 2020년 판타지오와 전속계약을 마친 뒤 키이스트에 합류해 2023년 재계약까지 이어왔던 강한나는 5년 만에 새 소속사로 둥지를 옮기게 됐다. 강한나는 드라마 '달의 연인 - 보보경심 려'에서 황보연화 역을 맡아 대중의 마음에 제대로 각인됐으며 드라마 '아는 와이프'에서는 이혜원 역을 맡아 눈도장을 찍었다. 이외에도 '붉은단심', '비밀은없어'에서 열연해 매력을 드러냈다. 최근 강한나는 드라마 '폭군의 셰프'에서 경국지색으로 불리며 궁궐의 실세로 자리매김한 '강목주' 역으로 연기변신을 제대로 이뤄냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr