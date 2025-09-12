사진=텐아시아DB

사진제공=채널A '금쪽같은 내 새끼'

5남매맘 정주리가 육아 고민을 털어놓는다.오늘(12일) 방송되는 '요즘 육아 - 금쪽같은 내새끼'에서는 '개그우먼 정주리의 금쪽같은 5형제 전투육아' 사연이 공개된다.이날 스튜디오에는 연예계 대표 다산의 여왕이자, 무려 아들만 다섯인 개그우먼 정주리가 출연한다. 11세 첫째부터 이제 막 8개월 된 막내까지, 정주리와 5형제의 좌충우돌 일상이 공개된다.정주리는 "요즘 남모를 육아 고민도 있다"면서 "'잘 키우고 있을까'라는 걱정이 있어 육아 점검을 받고 싶다"고 털어놓는다. 과연 오 박사의 점검 결과가 어땠을지 궁금증이 커진다.선공개 영상에서는 온 가족을 알뜰살뜰 챙기는 '친절한 주리씨'의 모습이 보인다. 아이들을 차례로 챙긴 뒤에도 바쁘게 움직이다가, 그녀의 눈길이 어느덧 출근 준비 중인 남편에게로 향한다. 영양제를 한가득 챙기며 내조의 여왕 면모를 보여주는 정주리. 남편의 출근길을 배웅하며 "카메라 때문에 오늘 하루 키스는 쉬어간다"며 깨가 쏟아지는 말을 덧붙인다. 아침부터 핑크빛 가득한 애정행각에 장영란은 "카메라 의식하지 마라"고 일침을 가해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.남편뿐 아니라 아이들에게 모두 맞춤형 육아 전략을 펼치는 정주리에게 오은영 박사는 "'이것'이 빠져있다"며 날카로운 분석을 내린다. 놀란 정주리는 제 발 저린 듯 오 박사에게 자신의 문제점에 대해 먼저 이야기를 꺼내놓는다.과연 정주리와 5형제 가족에게는 어떤 이야기가 있을지, 오늘(12일) 저녁 8시 10분, 채널A에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr