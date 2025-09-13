사진제공=JTBC '아는형님'
사진제공=JTBC '아는형님'
'아는 형님'과 '최강야구'의 특급 만남이 성사된다. 윤석민은 현역 시절 나지완으로 인해 생긴 징크스를 고백한다.

13일 밤 9시 방송되는 JTBC '아는 형님'에는 '최강야구' 출연진 정민철, 이대형, 나지완, 윤석민이 출연한다. 이날은 장성규와 김환이 일일 형님으로 등장해 형님들은 물론, 게스트들과 재치 있는 케미를 뽐낼 예정이다.
사진제공=JTBC '아는형님'
사진제공=JTBC '아는형님'
나지완은 "어린 시절 투수 정민철이 우상이었는데, 현역 때 타자로서 맞붙었을 땐 '맛있다'라고 생각했다"라고 밝혀 폭소를 유발한다. 윤석민은 "타자가 '맛있겠다'라고 말하고 홈런을 칠정도면 진짜 맛있는 게 맞다"라며 수긍해 웃음을 더한다. 이에 정민철은 "후배들에게 용기를 주기 위해 감수한 희생이고, 나는 원래 박애주의다"라고 밝힌다.

나지완은 "신인 때 개막전 4번 타자를 맡아 '다 부숴주겠다'라는 결심을 하고 출전했는데, 실력 부진으로 경기 3일 만에 2군으로 밀려났다"라며 신인 시절 굴욕 에피소드를 공개해 형님들을 폭소케 한다.
사진제공=JTBC '아는형님'
사진제공=JTBC '아는형님'
사진제공=JTBC '아는형님'
사진제공=JTBC '아는형님'
사진제공=JTBC '아는형님'
사진제공=JTBC '아는형님'
윤석민은 "현역 시절, 장난기 많은 나지완 때문에 징크스가 생겨 마운드에서 내려오면 경기 끝날 때까지 화장실에서 안 나왔다"라고 밝힌다. 이에 나지완은 "그 일로 3일 정도 절교를 당해 장문의 사과 메시지를 보냈다"라며 윤석민에게 징크스를 만들어 준 에피소드를 풀어낸다.

이 밖에도 나지완은 "야구 실력이 좀 떨어지게 되더라도, 이대형 같은 얼굴로 살아보고 싶다"라고 밝힌다. 이대형은 "난 좀 못생기더라도 메이저리거를 해보고 싶다. 노력파로 보이고 싶다"라고 답해 웃음을 자아낸다.

정민철, 이대형, 나지완, 윤석민의 화기애애한 토크와 에너지 넘치는 예능감은 13일 밤 9시 JTBC '아는 형님'에서 확인할 수 있다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지