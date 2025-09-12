김희철♥이미주, 열애설에 입 열었다…"스캔들 후 더 조심해야" ('힛트쏭')

사진=텐아시아DB

이미주가 김희철과의 스캔들에 대해 입 열었다.12일 오후 8시 30분 방송되는 KBS Joy 예능 ‘이십세기 힛-트쏭’ 281회는 ‘노래방 점령 리메이크 힛-트쏭’을 주제로, 원곡과는 또 다른 매력으로 노래방 인기 차트를 장악한 리메이크곡들을 주목한다.이날 방송에서는 가수 홍이삭이 리메이크한 김현식의 ‘내 사랑 내 곁에’가 소개된다.노래를 들은 이미주가 “사실 제가 어제 노래방에 다녀왔다. 거기(순위)에 있었다”고 말하고, 김희철은 누구랑 갔냐고 물으며 질투하는 모습을 보인다. 친구랑 다녀왔다는 답이 돌아오자, 김희철은 곧바로 “나는”이라며 토라진다.이어 “우리 스캔들 난 거 알아, 몰라”라고 묻는 김희철에 이미주는 웃으며 “안다. 그래서 더 조심해야 한다”고 유쾌하게 받아친다.김희철은 “여자들은 노래방에서 고백하면 좋아하냐”라며 “미주를 사랑합니다”, “나랑 사귀자”라고 애절하게 열창한다. 그러나 이미주는 “너무 싫지 그러면”이라고 단호하게 거절한다.이 외에도 드라마 OST부터 예능 코너, 웹툰과의 컬래버레이션까지 다양한 방식으로 재해석된 리메이크곡의 주인공들이 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr