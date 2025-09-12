김희철♥이미주, 열애설에 입 열었다…"스캔들 후 더 조심해야" ('힛트쏭')

이미주가 김희철과의 스캔들에 대해 입 열었다.
12일 오후 8시 30분 방송되는 KBS Joy 예능 ‘이십세기 힛-트쏭’ 281회는 ‘노래방 점령 리메이크 힛-트쏭’을 주제로, 원곡과는 또 다른 매력으로 노래방 인기 차트를 장악한 리메이크곡들을 주목한다.
이날 방송에서는 가수 홍이삭이 리메이크한 김현식의 ‘내 사랑 내 곁에’가 소개된다. 노래를 들은 이미주가 “사실 제가 어제 노래방에 다녀왔다. 거기(순위)에 있었다”고 말하고, 김희철은 누구랑 갔냐고 물으며 질투하는 모습을 보인다. 친구랑 다녀왔다는 답이 돌아오자, 김희철은 곧바로 “나는”이라며 토라진다.
이어 “우리 스캔들 난 거 알아, 몰라”라고 묻는 김희철에 이미주는 웃으며 “안다. 그래서 더 조심해야 한다”고 유쾌하게 받아친다.
김희철은 “여자들은 노래방에서 고백하면 좋아하냐”라며 “미주를 사랑합니다”, “나랑 사귀자”라고 애절하게 열창한다. 그러나 이미주는 “너무 싫지 그러면”이라고 단호하게 거절한다.
이 외에도 드라마 OST부터 예능 코너, 웹툰과의 컬래버레이션까지 다양한 방식으로 재해석된 리메이크곡의 주인공들이 공개된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
12일 오후 8시 30분 방송되는 KBS Joy 예능 ‘이십세기 힛-트쏭’ 281회는 ‘노래방 점령 리메이크 힛-트쏭’을 주제로, 원곡과는 또 다른 매력으로 노래방 인기 차트를 장악한 리메이크곡들을 주목한다.
이날 방송에서는 가수 홍이삭이 리메이크한 김현식의 ‘내 사랑 내 곁에’가 소개된다. 노래를 들은 이미주가 “사실 제가 어제 노래방에 다녀왔다. 거기(순위)에 있었다”고 말하고, 김희철은 누구랑 갔냐고 물으며 질투하는 모습을 보인다. 친구랑 다녀왔다는 답이 돌아오자, 김희철은 곧바로 “나는”이라며 토라진다.
이어 “우리 스캔들 난 거 알아, 몰라”라고 묻는 김희철에 이미주는 웃으며 “안다. 그래서 더 조심해야 한다”고 유쾌하게 받아친다.
김희철은 “여자들은 노래방에서 고백하면 좋아하냐”라며 “미주를 사랑합니다”, “나랑 사귀자”라고 애절하게 열창한다. 그러나 이미주는 “너무 싫지 그러면”이라고 단호하게 거절한다.
이 외에도 드라마 OST부터 예능 코너, 웹툰과의 컬래버레이션까지 다양한 방식으로 재해석된 리메이크곡의 주인공들이 공개된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT