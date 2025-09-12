사진=스토리제이컴퍼니

배우 서인국이 '트웰브'와 함께한 소감을 공개했다. '트웰브'는 첫 회 8.1%를 시작으로 5.9%·4.2%·3.1%·2.6%까지 하락세를 보인다.12일, 소속사 스토리제이컴퍼니 측은 K-액션 히어로 시리즈 '트웰브'에서 인간을 수호하는 12지신 중 원숭이 천사 '원승' 역을 맡은 서인국의 '트웰브' 종영 소감을 전했다.서인국은 소속사를 통해 "그동안 '트웰브'와 '원승'을 끝까지 응원해 주시고 사랑해 주신 시청자 여러분께 가장 먼저 감사드리며 하나의 작품을 위해 많은 정성을 쏟아주신 모든 분의 노고에 감사의 말씀 드립니다"라며 시청자와 드라마 스태프분들께 애정 어린 마음을 전했다.이어 그는 "액션 신을 준비하며 캐릭터의 특징이 더 잘 보이도록 많은 시도를 했는데 그런 부분들이 잘 보이고, 느껴졌길 바라봅니다. 개인적으로는 새로운 시도를 해볼 수 있어 즐거웠습니다"라고 '트웰브'를 통해 새로운 도전, 경험하며 느낀 점을 밝혔다.마지막으로 서인국은 "'트웰브'의 음악감독으로서도 함께 참여하였는데 이끌어주신 황광선 음악 감독님께도 감사드리며 좋은 경험을 할 수 있어서 감사했고 뿌듯했습니다. 저는 또 다양한 작품으로 좋은 모습 보여드릴 수 있게 준비하겠습니다. 많은 기대 부탁드립니다!"라며 공동 음악감독으로서의 소감과 앞으로의 포부에 대해 전하기도.서인국은 이번 작품을 통해 동물적인 감각을 표현하고자 파쿠르 액션에 도전, 이전과는 다른 색다른 액션을 선보였다. 또한 12지신의 분위기 메이커로서 밝은 에너지와 유쾌함을 전하며 극에 활기를 더했을 뿐만 아니라 차기 리더로서 추진력과 행동력까지 선보이며 '원승' 캐릭터를 매력적으로 그려냈다. 이에 매 작품 남다른 캐릭터 소화력으로 믿고 보는 배우로 거듭난 서인국이 다음 작품에서는 어떤 모습으로 돌아올지 주목된다.'트웰브'는 동양의 12지신을 모티브로 한 작품으로 인간을 수호하기 위해 인간의 모습으로 살아가고 있는 12천사들이 악의 무리에 맞서는 전투를 그린 액션 히어로물. 종영까지 단 2회만을 남겨두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr