사진=김종국 SNS

최근 깜짝 결혼을 발표하고 식까지 올린 가수 겸 방송인 김종국이 또 서프라이즈 소식을 전했다.김종국은 지난 11일 자신의 인스타그램에 "소소하게 모여서 추억 나눠 봅시다!"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김종국이 데뷔 30주년을 맞아 콘서트를 개최한다는 소식이 담긴 포스터. 김종국은 앞서 결혼을 발표할 당시 "올해가 데뷔 30주년인데 만들고 싶은 앨범은 안 만들고 내 반쪽만 만들었다"며 너스레를 떨었었다.김종국은 오는 10월 18일과 19일 양일간 팬들과 만날 예정이다. 현재 김종국의 비연예인 아내에 대한 여러 추측들이 쏟아지고 있는 상황이라 이날 열릴 공연에서 팬들에게 아내의 직업 등에 대해 밝힐지에 대한 여부도 관심이 쏠린다.한편 김종국의 데뷔 30주년 기념 콘서트 'The Originals'(디 오리지널스)는 서울 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 열리며 오는 15일 월요일 오후 8시 티켓 판매가 시작된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr