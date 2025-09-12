이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

'이혼숙려캠프' 서장훈이 '지팔지꼰' 부부에 현실적인 조언을 했다.11일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 15기 부부들이 첫 등장했다.이날 방송에서 '지팔지꼰' 부부의 심층 가사조사가 진행됐다. 가사 조사 전 남편 측 진행을 맡은 진태현은 "이 부부는 사이가 너무 틀어졌다"고 사연을 예고했다.이어 제작진이 공개한 영상에서 남편은 "촬영 안 하면 안 되냐. 접고 싶다. 말을 해도 다 내 잘못이다"고 제작진에게 촬영 중단을 선언했고, 아내 또한 "촬영해도 남편은 고쳐지지 않을 것 같다"고 얘기했다.특히 아내는 동거 2년 차에 본인이 입원했을 때 처음 남편의 바람을 알았다고. 그는 "(남편이) 지인과 업소도 가고, 관계도 맺었다고 들었다. 충격이 너무 심해 우울증도 생겼다"고 털어놨고, 이에 남편은 바람을 피운 이유에 대해 "새로운 여자를 만나고 싶었다"고 항변했다.이를 듣던 MC 서장훈은 "하늘에서 기회를 준 거다. 그런데 끄떡도 안 하지 않냐. 심지어 바람을 피워도 결혼한 거 아니냐"며 "그래서 이 말이 진짜 점점 더 신뢰를 얻게 된다. 자기 팔자를 자기가 꼰다는 거다"고 일침을 가했다.서장훈은 "결혼을 생각하는 사람들에게 말하고 싶다. 하늘에서 틀림없이 신호를 주는데 애써 무시하면 저와 만나게 되는 거다"고 말해 웃음을 자아냈다.이호선 교수도 남편에게 "노는 것도 좀 깨끗하게 놀아야 한다"며 "건강한 절제를 못하면 아픈 사람인 거다"고 조언했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr