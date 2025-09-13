사진=조준원 기자

배우 허남준이 첫사랑으로 호흡을 맞추는 김다미의 첫인상을 밝혔다.11일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 JTBC 새 토일드라마 '백번의 추억' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 김상호 감독과 배우 김다미, 신예은, 허남준이 참석했다.'백번의 추억'은 1980년대 100번 버스 안내양 영례(김다미 분)와 종희(신예은 분)의 빛나는 우정, 그리고 두 친구의 운명적 남자 재필(허남준 분)을 둘러싼 애틋한 첫사랑을 그린 청춘 멜로 드라마다.김다미, 신예은은 서로 호흡을 맞춘 소감에 대해 말했다. 김다미는 "둘 다 외향적인 스타일이 아니다보니 차근차근 친해졌다. 연기를 하면서 점점 스며들었다. 예은이는 연기에 대한 열정을 가진 친구라고 많이 느꼈다. 많이 배우고, 장면 하나도 허투루 하지 않더라"고 말했다.신예은은 "김다미 언니가 큰 도움이 됐다. 고민이 되는 부분이 있거나 잘 해낼 수 있을지 걱정이 있을때도 눈을 마주하고 연기하면 그 이상의 연기를 하게 되더라. 자연스럽게 내가 캐릭터가 되는 기분을 처음 느꼈다. 김다미라는 배우는 대단한 배우라고 생각했다. 영례랑 다미 언니가 닮았다. 그래서 나도 모르게 다미 언니의 삶을 응원하게 되더라"고 애정을 드러냈다.김다미, 신예은과 호흡한 소감에 대해 허남준은 "신예은 씨는 강인할 줄 알았는데 재치있고 유머러스하다. 생각보다 따뜻하다. 촬영 내내 챙겨주더라. 김다미 씨는 궁금했는데 키도 크고 멋있다는 느낌을 받았다. 아이디어도 많고 똑똑하다. 힐끔힐끔 보면서 많이 배웠다"고 말했다.'백번의 추억'은 오는 13일 오후 10시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr