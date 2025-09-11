육준서, 고막 4분의 3 터졌는데…코뼈 골절상 당해

‘솔로지옥’ 육준서가 안타까운 근황을 알렸다.10일 육준서는 자신의 계정에 “요 며칠 병원 다니면서 회복에 힘썼는데, 코뼈 부러지고 고막 4분의3 터지고 팔꿈치 물 차고, 코는 곧 수술해야 된다 그럼. 인생 재밌고 빡세다☠️”라는 글과 함께 영상을 게재했다.공개된 영상 속 육준서는 카페에서 자신의 모습을 담고있다.육준서의 근황에 채널A ‘강철부대’에 함께 출연했던 부대원들의 걱정어린 댓글이 이어졌다.한편 육준서는 지난 6월 ‘ONE : 하이스쿨 히어로즈’에 출연했다. ‘ONE : 하이스쿨 히어로즈’는 아버지의 억압에 시달리던 전교 1등 의겸(이정하 분)과 그의 천부적인 싸움 재능을 이용하려는 윤기(김도완 분)가 복면을 쓴 ‘하이스쿨 히어로즈’를 결성해 억눌린 분노를 폭발시켜 학교 폭력 서열을 뒤엎는 하이스쿨 액션 드라마다. 육준서는 의문의 전학생 이걸재로 분했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr