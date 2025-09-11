'이혼숙려캠프' 사상 초유의 사태…최초로 이혼 결정, 외도 남편에 이호선도 권유 ('이숙캠')

사진제공=JTBC

15기 첫 번째 부부의 가사조사가 공개된다.11일 방송되는 JTBC ‘이혼숙려캠프’에서는 새로운 15기 부부들이 등장한다. 15기 세 부부 모두 이혼 숙려기간 중인 가운데, 최초로 조정에서 이혼을 결정한 부부가 있다고 전해져 관심이 집중된다.이날 방송에서는 15기 첫 번째 부부의 가사조사가 진행된다. 먼저 남편 측 영상이 공개되고, 남편을 향한 아내의 강도 높은 짜증스러운 말투가 공개되자 서장훈은 “남편에게 분명 큰 잘못이 있을 것”이라 추측한다.이어 공개된 아내 측 영상에서 부부가 이혼을 결심하게 된 주원인이 남편의 외도 문제임이 밝혀진다. 특히 외도 문제로 나왔던 다른 남편들과 달리 웃으면서 “새로운 여자를 만나고 싶었다”고 여러 차례의 외도를 당당하게 인정해 모두를 충격에 빠트린다.가사조사 후, 부부는 이호선 상담가에게 부부 상담을 받는다. 딸을 생각해 이혼을 망설였던 아내는 가사조사 영상을 통해 알게 된 남편의 은밀한 사생활에 큰 충격을 받고, 확고한 이혼 의사를 내비친다. 이호선 상담가마저 결국 아내에게 “이 결혼은 그만합시다”라며 이혼을 권유하게 된 15기 첫 번째 부부의 자세한 사연은 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘이혼숙려캠프’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr