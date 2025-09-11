사진 제공=채널S, SK브로드밴드

채널S 신규 예능 ‘박장대소’가 박준형-장혁의 첫 현장 스틸을 공개했다.내달 첫 방송하는 채널S ‘박장대소’는 30년 우정의 ‘찐친 브로’ 박준형-장혁이 일반인들의 ‘콜(요청)’을 받아 직접 현장으로 찾아가 해결해주는 리얼리티 예능이다. 두 사람은 범접불가 ‘브로맨스 케미’를 선보일 예정이다.공개된 이미지 속 박준형과 장혁은 블랙 슈트에 선글라스를 맞춰 입은 ‘맨인블랙’ 콘셉트부터, 원색 터틀넥과 ‘복고풍’ 스타일링까지 다양한 룩을 소화하며 상반된 분위기를 연출했다. 무해한 케미를 보이는 두 사람이 과연 신청자들의 소소하고 특별한 ‘콜(요청)’을 어떻게 해결해 갈까.제작진은 “박준형과 장혁이 ‘30년 지기’답게 어떤 콘셉트든 자신들만의 색깔과 케미를 잘 살려내 촬영장을 그야말로 ‘박장대소’하게 만들었다. ‘브로맨스 케미’ 터지는 모습부터 진지함 속 엉뚱미가 드러나는 열정까지, 이들이 풀어낼 기발한 ‘콜’(요청)이 안방극장에 시원한 웃음과 색다른 감동을 안겨줄 것이니 기대해 달라”고 밝혔다.‘찐친 브로’ 박준형과 장혁이 현장으로 출동해 시민들의 ‘콜’(요청)을 들어주는 리얼리티 예능 채널S ‘박장대소’는 내달 첫 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr