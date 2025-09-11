채널S 신규 예능 ‘박장대소’가 박준형-장혁의 첫 현장 스틸을 공개했다.
내달 첫 방송하는 채널S ‘박장대소’는 30년 우정의 ‘찐친 브로’ 박준형-장혁이 일반인들의 ‘콜(요청)’을 받아 직접 현장으로 찾아가 해결해주는 리얼리티 예능이다. 두 사람은 범접불가 ‘브로맨스 케미’를 선보일 예정이다.
공개된 이미지 속 박준형과 장혁은 블랙 슈트에 선글라스를 맞춰 입은 ‘맨인블랙’ 콘셉트부터, 원색 터틀넥과 ‘복고풍’ 스타일링까지 다양한 룩을 소화하며 상반된 분위기를 연출했다. 무해한 케미를 보이는 두 사람이 과연 신청자들의 소소하고 특별한 ‘콜(요청)’을 어떻게 해결해 갈까.
제작진은 “박준형과 장혁이 ‘30년 지기’답게 어떤 콘셉트든 자신들만의 색깔과 케미를 잘 살려내 촬영장을 그야말로 ‘박장대소’하게 만들었다. ‘브로맨스 케미’ 터지는 모습부터 진지함 속 엉뚱미가 드러나는 열정까지, 이들이 풀어낼 기발한 ‘콜’(요청)이 안방극장에 시원한 웃음과 색다른 감동을 안겨줄 것이니 기대해 달라”고 밝혔다.
‘찐친 브로’ 박준형과 장혁이 현장으로 출동해 시민들의 ‘콜’(요청)을 들어주는 리얼리티 예능 채널S ‘박장대소’는 내달 첫 방송된다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
