김구라, 주변 작당 모의 알고 분노 폭발했다…"물로 봐"('공동여행경비구역')

'공동여행경비구역' 김구라가 "예능을 물로 본다"며 분노했다.11일 밤 9시 50분 KBS 2TV에서 '공동여행경비구역' 2회가 방송된다. 이날 방송에서는 '짐승남들의 육체미 대전'이 펼쳐진다. 또 방송 최초로 중국의 역사 테마파크 '위젠민난 시광환징'이 공개된다.연로한(?) 김구라가 아침잠에 빠져 있는 사이 김태균, 김동준, 백호, 이석기, 김승진 5명의 멤버가 해변 미션 수행과 아침 운동에 나선다. 백호는 근육질 몸매로 '워터밤 히어로'의 타이틀을 증명했다. 배우 겸 아이돌 김동준 역시 관리된 몸매를 자랑하며 존재감을 과시한다. 특히 야구선수 김태균의 어마어마한 캐치볼을 받아내며 뛰어난 운동신경과 체력까지 겸비한 모습을 선보였다. KBS '독수리 5형제를 부탁해!'에 막내아들로 등장했던 이석기는 반전 매력을 선보였다. 그간 드라마나 타 예능에서도 보여준 적이 없던 의외의 육체미와 체력으로 멤버들을 놀라게 했다.지난 1회에 탈락하자, 김구라에게 붙어 여행을 이어간 김승진의 '배신자' 면모도 한층 깊어진다. 김승진은 "김태균이 맏형 김구라를 탈락시키고 야자타임을 하자"고 했던 김태균과의 모의 내용을 고자질해 김구라의 분노를 유발했다. 김구라는 "예능을 물로 본다. 언제적 야자타임이냐"며 폭발했다. 반면, 김태균은 본격적인 '먹선수 모드'에 돌입했다. 전날 맛본 샤먼 음식 짱무야(생강오리)를 또 먹으며 백호를 포섭했다. 그는 "햄버거 정도는 간식"이라는 지론 아래 창펀, 사차면, 새우딤섬, 굴전까지 줄줄이 먹방을 선보였다. 10분당 한 끼씩 순식간에 5끼를 해치우며 '먹선수'다운 체급을 과시했다.여행 첫날부터 계획을 철저하게 세운 배우 이석기는 2화에서도 일광암(해발 92.7m의 구랑위 대표 명소) 방문을 계획했다. 하지만 비 소식에 슬리퍼를 신고 나온 '계획좌' 이석기가 끝없이 펼쳐진 계단 앞에 좌절했다. 오히려 '즉흥형' 김동준은 싱글벙글한 모습으로 따라다녀 두 사람의 반전 케미를 기대케 했다. 그런가 하면 김태균과 전략적으로 동행한 백호는 '찐 현지팬'과 맞닥뜨린다. 백호에게 '백호 인형'을 선물받는 등 K-POP 아이돌의 위상을 보여줬다.이날 방송에서는 2025년 5월 개장한 중국 최초의 민남 판타지 테마파크가 한국 방송 최초로 공개된다. 이곳은 중국 최초의 민남 문화 테마 관광지로, 천년의 민남 문화와 첨단 기술을 결합한 몰입형 체험 공간이다. 20만 1000㎡의 방대한 면적에 '고대의 산과 바다', '민남 꿈의 풍경' 등 다섯 가지 테마 구역을 조성하고, 83가지 무형 문화유산 요소를 건축물, 공연, 체험에 녹여낸 관광지다.입장 후 방문객들이 중국의 전통 의상을 체험할 수도 있다. 김동준은 왕의 복장으로, 김승진은 환관의 의복으로 갈아입고 테마파크 관광을 즐겼다. 김동준은 1년 전 KBS 대하드라마 '고려거란전쟁'에서 현종으로 출연했던 기억을 떠올리며 "사극을 하면 목을 긁어 발성하기 때문에 목이 많이 상한다"는 비하인드 스토리를 공개했다. 김구라는 전통 중의학 체험으로 진맥을 받았다. 김구라의 지병과 김동준의 허리 이상을 잡아내는 등, 연기자의 신통한 적중률에 진짜 명의인지 헷갈렸다는 후문이다.'공동여행경비구역'은 2025년 '한국콘텐츠진흥원 방송영상콘텐츠 방송포맷 제작지원 선정작'으로 김구라, 김태균, 김동준, 김승진, 이석기, 백호 6명이 해외에서 펼치는 머니 게임 여행리얼리티다. 6명의 스타들이 100만원이라는 제한된 여행경비를 가지고 펼치는 '공공선'과 '사적이익'의 대결이 콘셉트다. 출연자들은 매일 투표를 통해 과소비한 사람을 지명해 가는데, 지명 당한 사람은 카드를 빼앗기고 동료들에게 의존하며 버텨야 한다.1회에서는 공금으로 기념품을 산 김승진이 첫 번째 카드 회수 대상이 됏다. 2회에서는 2번의 투표가 이어질 것으로 알려져 누가 다음 탈락자가 될지 관심이 쏠린다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr