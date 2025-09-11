이호원 / 사진제공=넥서스이엔엠

이호원이 송지효가 소속된 넥서스이엔엠과 전속계약을 체결했다.11일 넥서스이엔엠은 "드라마 '체크인 한양', '응답하라 1997' 등을 통해 배우로서 입지를 다져가고 있는 이호원과 전속계약을 체결했다"라며 "앞으로 적극적인 서포트를 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.그룹 인피니트로 데뷔한 이호원은 드라마 '응답하라 1997'에서 캐릭터의 감정선을 섬세하게 그려내며 배우로서 성공적인 첫발을 내디뎠다. 이후 드라마 '가면', '마성의 기쁨', '체크인 한양'은 물론 영화 '서울괴담', '탄생', '천국은 없다' 등 스크린과 브라운관을 넘나들며 스펙트럼을 넓히고 있다.이호원은 연기와 음악, 댄스 등 다방면에서 존재감을 드러내고 있다. 남성 댄스 크루 서바이벌 '비 엠비셔스'에 지원해 댄스 크루 엠비셔스로 발탁된 그는 '스트릿 맨 파이터'에 출연해 새로운 매력을 발산했다.이호원이 전속계약을 체결한 넥서스이엔엠은 송지효, 장동주, 오경화, 백동현, 정유진이 소속돼 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr