'얼굴' 박정민이 캐나다 토론토 현지에서 저스틴 비버만큼 인기가 있다는 반응에 사과해 웃음을 안겼다.10일 서울 삼성동 메가박스 코엑스에서 영화 '얼굴'의 언론시사회가 열렸다. 토론토국제영화제 참석으로 인해 연상호 감독과 배우 박정민, 권해효, 신현빈, 임성재, 한지현은 화상 연결을 통해 한국 기자들을 만났다.'얼굴'은 시각장애인 전각 장인인 아버지 임영규의 아들 임동환이 40년 전 실종된 줄 알았던 어머니의 백골 시신 발견 후 그 죽음 뒤의 진실을 파헤치는 이야기.박정민은 젊은 시절 임영규와 아들 임동환으로 과거와 현재를 오가는 1인 2역을 맡았다. 젊은 임영규는 시각장애를 가졌지만 도장을 파며 성실히 살아가는 소시민이다. 임영환은 어머니의 죽음에 얽힌 진실을 좇기 시작한 아들이다.연상호 감독은 토론토 분위기에 대해 "토론토 이곳에서 박정민은 스타다. 이곳 아니다. '이곳에서도'다"라며 웃음을 안겼다. 이어 "박정민이 토론토의 저스틴 비버라고 임성재 배우가 그러더라"며 폭소케 했다. 그러면서 "입구에 엄청나게 많은 팬이 와주셔서 감동받았다'며 "1800석 정도 되는 극장에서 영화를 봤는데, 1800석 극장이 꽉 채워져서 다같이 극장에서 영화를 보는 기쁨이 뭔지 되살아났다. 큰 스크린을 통해 훌륭한 배우들의 연기를 깜깜한 공간에서 몰입해서 보는 경험이 좋았다"라고 전했다. 뿐만 아니라 "프리미어 상영이 끝나고 GV를 하는데 여기 시간으로 밤 12시 정도라 걱정했다. 시간이 많이 늦어서 GV 때 많은 분이 빠져나가지 않을까 했는데 완전히 꽉 찬 상태에서 했다. '집에 어떻게 가시지' 할 정도였다"며 관객들의 호응에 감사를 표했다.박정민은 "인기가 한층 올라갔구나. 토론토에서 한국 동포의 힘을 느낄 줄 몰랐다"고 인정해 폭소케 했다. 그러면서도 "혹시라도 이 이야기를 접할 저스틴 비버 선생님께 양해드린다"고 말해 웃음을 더했다.'얼굴'은 오는 11일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr