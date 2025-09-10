/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

/ 사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

가수 겸 배우 임윤아가 10살 연하의 배우 이채민과의 로맨스 호흡에 대해 언급했다.'유 퀴즈 온 더 블럭(연출 곽청아 홍진주, 작가 이언주)' 310회에는 드라마 '폭군의 셰프'로 전 세계를 사로잡은 주인공 임윤아가 출연한다.전 세계 42개국 1위, 매회 자체 최고 시청률을 경신하며 화제성까지 싹쓸이하고 있는 드라마 '폭군의 셰프'의 주인공, 배우 임윤아의 이야기도 만나볼 수 있다. 극 중 과거로 타임슬립한 프렌치 셰프 연지영 역을 맡아 열연 중인 임윤아는 "(요리 연기의) 95%는 직접 해보려고 했다"며 캐릭터에 몰입하기 위해 3개월간 요리 수업을 받았던 노력과 열정을 전한다.매일 아침 눈 뜨자마자 시청률부터 확인한다는 솔직한 이야기부터 임윤아의 아이디어로 탄생한 고추장 짜먹기 장면의 비화, 대세로 떠오른 파트너 이채민과의 호흡, 드라마 밖 웃픈 해프닝 등 생생한 비하인드가 공개될 예정. 종방연 회식에서 흥으로 폭주한 임윤아의 반전 면모도 웃음을 더할 전망이다.올해 데뷔 18년 차를 맞은 임윤아는 걸그룹 소녀시대 센터로 데뷔해 어느덧 '지금은 윤아시대'라는 말이 나올 만큼 배우로서도 눈부신 전성기를 보내고 있다.너는운명새벽이부터공조엑시트폭군의셰프연지영까지약 20편의 작품을 통해 탄탄한 필모그래피를 쌓아온 임윤아는 "제가 잘하면 된다는 생각이 가장 컸다"며 '아이돌 출신 배우'에 대한 선입견을 실력으로 극복해온 소신을 전할 예정이다.다가오는 소녀시대 데뷔 20주년을 앞두고 완전체 활동에 대한 언급은 물론, 10대에 데뷔해 30대를 맞이한 소녀시대 멤버들과의 공감 가득한 세대별 토크도 흥미를 더한다. 여기에 '폭군의 셰프'의 향후 전개 및 이헌(이채민)과의 로맨스에 대해 "눈물을 쏟을 것 같다"는 임윤아의 깜짝 스포일러까지 예고돼 본 방송에 대한 기대감을 더욱 끌어올린다.tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr