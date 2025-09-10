임윤아♥이채민도 나섰다…"퇴근하고 같이 달릴 사람 구함" ('퇴근RUN')

사진제공=tvN

tvN의 브랜드 캠페인 ‘뛰비엔: 퇴근RUN(이하 ‘퇴근RUN’)’은 하루 일과 중 가장 기쁜 시간인 ‘퇴근 후 라이프’를 보내는 K-직장인과 ‘육퇴’하고 싶은 아빠와 엄마, 출근과 함께 퇴근하고 싶은 알바생들을 대상으로 하는 캠페인이다. 퇴근한 뒤 두 눈으로 콘텐츠 달리기를 하며 힐링하고 싶은 사람도, 두 발로 건강하게 달리며 스트레스를 풀고 싶은 사람도, 누구나 가볍게 퇴근 후 나만의 힐링 루틴을 만들어보는 즐거움에 동참할 수 있다.지난 9일부터 참가 접수를 시작한 ‘퇴근RUN’은 퇴근에 진심인 사람이라면 누구나 잡코리아, 알바몬에서 단독 신청할 수 있다. 이번 ‘퇴근RUN’은 중간 이벤트 당첨자 포함 총 1000명을 선발하며 당첨자들에게는 퇴근 후 일상을 즐겁게 보낼 수 있도록 ‘퇴근팩’ 굿즈를 제공한다.‘퇴근RUN’이라는 컨셉에 맞게 당첨자들을 대상으로 대한민국 모든 직장인, 알바생, ‘육퇴’하고 싶은 부모님 등을 응원하는 ‘칼퇴 장려금’ 100만 원을 추첨을 통해 지급할 예정이다. 또한 추첨을 통해 당첨자를 포함한 모든 참가자 중 3만 명에게 티빙 1개월 이용권을 증정한다.이와 함께 수도권 가구 최고 시청률 15%를 돌파하는 등 매회 자체 최고 시청률을 경신하고, 국내외 화제성을 장악하며 올해 최고의 K-로코로 불리고 있는 ‘폭군의 셰프’ 윤아, 이채민의 ‘퇴근RUN’ 응원 영상도 눈길을 끈다.“최애 음식은 연지영 셰프 표 수비드 스테이크”라며 시청자들의 본방 푸드는 무엇인지 묻는 이채민의 센스 있는 멘트가 돋보이는 것. 엇갈리는 감정들로 예측 불가한 전개를 선보이며 흥미진진함을 선사하고 있는 ‘진짜 괜찮은 사람’ 조세호, 김남희, 김영광, 이관희의 힘찬 응원 영상은 미션 완주 의지를 자극한다.‘퇴근RUN’은 오는 9월 22일 신청할 수 있다. 당첨자들은 10월 4일부터 10월 30일까지 뛰비엔에서 제공하는 코스를 달리는 순간을 인증하는 ‘뛰자’ 또는 tvN 콘텐츠를 시청하고 인증하는 ‘보자’ 미션을 완료하면 된다.'보자' 미션은 인증 기간 방영 예정인 tvN 월화드라마 '신사장 프로젝트'와 토일드라마 '태풍상사', '무쇠소녀단2', '바다 건너 바퀴 달린 집', '유 퀴즈 온 더 블럭', '놀라운 토요일' 등 tvN 콘텐츠들을 시청하면 된다. 자세한 내용은 '퇴근RUN' 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr