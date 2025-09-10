/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

10주년을 앞두고 소속사 JYP와 재계약한 그룹 데이식스가 데뷔 비하인드를 밝혔다.'유 퀴즈 온 더 블럭(연출 곽청아 홍진주, 작가 이언주)' 310회에는 서는 곳이 곧 무대가 되는 춤꾼 박지수 주무관과 데뷔 10주년을 맞이한 국민밴드 데이식스 그리고 드라마 '폭군의 셰프'로 전 세계를 사로잡은 주인공 임윤아가 출연한다.셀럽파이브를 집어삼킨 '위문열차' 무대로 화제를 모았던 박지수 주무관이 유재석, 조세호와 만난다. 무아지경 댄스로 등장부터 예사롭지 않은 존재감을 뽐낸 박지수 주무관은 학창 시절 안무가를 꿈꾸다 '군무원'의 길을 택하게 된 계기를 풀어낸다. 하루 10시간씩 공부하면서도 놓지 못했던 춤에 대한 열정과 흥 넘치는 춤꾼으로 거듭나기까지의 이야기를 들려줄 예정이다.부담스러운(?) 본캐 때문에 썸남과 연락이 끊겼던 웃픈 에피소드와 '죽놀(죽도록 놀자)'을 외치는 유쾌한 어머니의 이야기 역시 웃음을 더할 전망. '전국노래자랑'을 휩쓴 무대를 포함해 풀충전 에너지를 자랑하는 댄스 퍼레이드까지, 박지수 주무관의 흥 넘치는 이야기를 본 방송에서 모두 확인할 수 있다.올해로 10주년을 맞이한 국민밴드 데이식스(DAY6)의 이야기도 관심을 모은다. 데이식스 멤버들은 150석 규모의 소극장 공연으로 시작해 4만 석 콘서트를 매진시키는 국민밴드로 성장하기까지, 지난 10년에 걸친 여정을 되짚는다.리더 성진을 중심으로 Young K(영케이), 원필, 도운이 팀을 이루게 된 데뷔 스토리는 물론, 어렵게 JYP에 입성한 뒤 예상치 못한 상황에서 밴드를 결성하고, 주 100시간 이상 악기를 연습해야 했던 우여곡절 가득한 데뷔 비하인드가 공개될 예정. 또한 데뷔 초반 미비했던 반응 속에서 첫 정산금이 단 3,600원이었던 고백과 함께, 얼굴을 알리기 위해 발로 뛰며 입소문을 만들어갔던 멤버들의 고군분투기 역시 깊은 공감을 불러일으킨다.데이식스가 청춘을 노래하는 국민밴드로 자리매김하기까지의 성장 서사도 주목할 만하다. 2017년 매달 자작곡 2곡을 발표하며 치열하게 달려온 'EVERY DAY6' 프로젝트, '가짜 밴드'라는 시선을 이겨내기 위해 멤버들이 흘린 노력과 땀이 깊은 감명을 남길 전망. 2020년 리더 성진의 활동 중단 선언 당시 멤버들이 느꼈던 솔직한 속마음, 군백기를 지나 완전체로 다시 모인 순간의 감동 그리고 '예뻤어', '한 페이지가 될 수 있게' 등 7년 만에 역주행 신화를 쓴 대표곡들에 얽힌 비하인드도 공개된다.10주년을 맞은 데이식스의 주옥같은 명곡 무대들과 방송 최초로 선보이는 신곡 '꿈의 버스' 무대 역시 기대감을 높인다. 이와 함께 10년의 시간을 돌아보며 눈물로 전한 멤버들의 진심을 이날 방송에서 확인할 수 있다.tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr