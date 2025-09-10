힙팝 프린세스 참가자 한국/ 사진 제공 = Mnet

힙팝 프린세스 참가자 일본/ 사진 제공 = Mnet

Mnet '언프리티 랩스타 : 힙팝 프린세스'가 각기 다른 이력과 개성을 가진 40인의 참가자 프로필 사진을 오픈했다.9일 Mnet '언프리티 랩스타 : 힙팝 프린세스'(이하 '힙팝 프린세스') 측은 참가자 40인의 프로필 사진을 공개했다. 앞서 오피셜 트레일러를 통해 힙합, K-POP, J-POP 등을 오가는 다채로운 매력과, 당찬 에너지로 시선을 사로잡은 '힙팝 프린세스' 지원자들의 정체가 전원 베일을 벗은 것.평균 연령 17세로 알려진 '힙팝 프린세스' 한일 참가자들의 프로필 사진에는 각각의 개성과 키치한 매력이 담겼다. 공개된 참가자들 중에는 오디션 프로그램 출연 이력이나 데뷔 경험이 있는 이들 이외에도 명문대 재학생, 치어리딩 댄스 대회 수상자, 전교회장 출신, 다수의 자작곡을 보유하고 있는 10대 소녀 등 다채로운 배경을 지닌 참가자들이 다수 포함됐다.'힙팝 프린세스'는 Mnet이 새롭게 선보이는 한일 합작 힙합 걸그룹 탄생 프로젝트. 새로운 글로벌 힙합 걸그룹의 탄생을 목표로 참가자들은 음악, 안무, 스타일링, 영상 제작 참여 등 모든 과정에 직접 참여하며 자신만의 색깔을 드러낸다. 힙합을 매개로 한국과 일본의 서로 다른 문화가 충돌하고 융합하면서, 참가자들은 새로운 문화를 창조하고 고유성을 지닌 아티스트로 성장할 예정이다. 이를 위해 i-dle (아이들) 소연, 개코, 리에하타, 이와타 타카노리까지 정상급 존재감을 빛내고 있는 메인 프로듀서들이 의기투합했다.힙합, K-POP, J-POP 등 서로 다른 고유한 아이덴티티를 지닌 참가자들이 언어와 문화, 세대적 장벽을 넘어 도전할 한일 합작 서바이벌 '힙팝 프린세스'는 오는 10월 16일 오후 9시 50분 Mnet에서 첫 방영되며, 유넥스트(U-NEXT)를 통해 일본에서 동시 송출된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr