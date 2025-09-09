차은우, 군대 간 지 겨우 한 달인데 극장서 포착됐다…"마음의 준비 됐다면"

사진=육군훈련소 홈페이지, 텐아시아DB

사진제공=CJ 4DPLEX

군 복무 중인 차은우를 극장에서 만나볼 수 있게 됐다. '차은우 VR 콘서트 : MEMORIES'를 일반 2D, SCREENX, 4DX, ULTRA 4DX 등 다채로운 포맷으로 만날 수 있는 '차은우 : 메모리즈 인 시네마'가 오는 9월 24일 CGV 단독 개봉을 확정한 것. '차은우 : 메모리즈 인 시네마'의 메인 포스터와 개봉 인사 영상도 공개됐다. 지난 7월 입대해 최근 훈련병 수료식을 마친 차은우를 극장에서 볼 수 있다는 소식이 팬들의 기대감을 자극한다.지난 6월 개봉한 차은우 VR 콘서트 : MEMORIES는 연기와 음악을 넘나드는 아티스트 차은우의 첫 번째 VR 콘서트로, 공연을 넘어 관객이 직접 이야기에 참여하는 인터랙티브 작품이다. 차은우는 설렘, 사랑, 이별, 기억 등 다양한 감정을 담은 서사와 무대를 통해 올라운더 아티스트로서의 면모를 다시 한번 입증했다.오는 9월 24일 CGV 단독 개봉을 확정한 '차은우 : 메모리즈 인 시네마'는 차은우 VR 콘서트 : MEMORIES를 2D, SCREENX, 4DX, ULTRA 4DX 등 확장된 포맷으로 한층 풍성하게 즐길 수 있도록 기획된 작품이다. 웅장한 스크린과 입체적인 사운드, 양옆으로 펼쳐지는 화면과 생생한 모션 효과를 통해 차은우와 관객만의 밀도 높은 로맨스 판타지를 선사할 예정이다.개봉 소식과 함께 공개된 메인 포스터는 차은우의 청량한 비주얼로 시선을 사로잡는다. 푸른 꽃잎이 흩날리는 배경 위로, 관객들을 만나기 위해 설렘을 유발하는 의상을 갖춰 입은 차은우가 다정한 미소를 짓고 있어 영화에 대한 기대감을 한층 높인다. 특히 기존 차은우 VR 콘서트 : MEMORIES 포스터와는 또 다른 감성을 담아, 극장에서 새롭게 선보일 특별 포맷 상영에 대한 호기심을 자극한다.포스터와 함께 공개된 개봉 인사 영상에는 차은우의 밝은 인사와 함께 취향별로 골라서 즐길 수 있는 특별 포맷 상영에 대한 설명이 이어진다. 차은우는 "다양하게 준비한 만큼 취향별로 재밌게 즐겨주셨으면 좋겠다. 저와 함께 쌓은 아름다운 추억들을 3면 스크린으로 더욱 생생하게 보고 싶다면 SCREENX, 함께 움직이면서 더욱더 몰입해서 보고 싶다면 4DX, 이 모든 경험을 동시에 할 마음의 준비가 되셨다면 ULTRA 4DX 보시길 추천해 드린다"며 "CGV에서 만나자. 기다리고 있겠다"라고 말했다.'차은우 : 메모리즈 인 시네마'는 오는 9월 24일 오직 CGV에서 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr