[공식] 장성규, 5일째 묵묵부답 속 기쁜 소식 전했다…새출발 2달 만에 '하나부터 열까지' MC 확정

/ 사진=텐아시아DB

티캐스트 E채널이 동기 겸 찐친 장성규, 강지영과 함께 물고 뜯는 잡학 지식 차트쇼 ‘하나부터 열까지’를 새롭게 선보인다.오는 29일 오후 8시 첫 방송되는 새 예능 ‘하나부터 열까지’는 누구나 관심 가질 대중적 주제인 ‘푸드’를 중심으로 역사, 문화, 과학, 건강, 여행 정보 등 다양한 영역으로 확장된 스토리텔링을 선보이는 잡학 지식 차트쇼다. 단순한 차트만 나열하는 것이 아니라 랭크의 배경과 이유, 그리고 우리가 알지 못했던 몰랐던 사실을 들려주는 ‘스토리’가 담겨 더욱 풍성한 재미를 더한다.차트쇼를 직접 체험하고 검증하며 이끌어갈 MC로는 특유의 재치 있는 애드리브가 돋보이는 장성규와 돌직구 사이다 매력을 선사하는 강지영이 발탁됐다. 두 사람은 MBC ‘신입사원’ 시절부터 JTBC 아나운서 입사 동기를 거쳐 현재 프리랜서 방송인이 되기까지 오랜 시간을 쌓아온 아나운서 동기들이다. 서로 다른 취향의 두 사람은 완전히 다른 관점으로 서로를 설득하기도, 공감하기도 하며 ‘동기 잡는 동기 케미’를 더해 지식 콘텐츠를 넘어서는 유쾌함을 선사할 전망이다.한편, 장성규는 2014년 화가 이유미 씨와 10년의 연애 끝에 2014년 결혼, 슬하에 두 아들을 두고 있다. 장성규는 지난 7월 SM C&C와 전속계약을 체결하며 새출발을 알렸다.장성규는 지난 4일 자신의 인스타그램에 "20250904. 성규야 오늘을 잊지 마"라는 짧은 문구와 함께 검은색 배경화면의 사진을 한 장을 게재했다. 그는 의미심장한 발언을 남긴 뒤 5일 동안 묵묵부답을 유지하고 있어 팬들의 걱정을 자아내고 잇다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr