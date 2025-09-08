텐아시아 DB

텐아시아 DB

JTBC

JTBC

텐아시아 DB

JTBC

JTBC

여주인공 정채연의 부족한 연기력에도 '에스콰이어'의 깊이 있는 서사와 시의성 있는 에피소드 때문에 참고 봤다. 하지만 뒷심 부족일까, 뒤로 갈수록 과한 설정이 아쉬움을 자아낸다. 모두를 만족시킬 수 있는 결말은 없다지만, 뜨거웠던 인기만큼이나 실망은 더 크게 다가온다.JTBC '에스콰이어'는 지난 7일 총 12부작으로 막을 내렸다. 방송 초반 현실에 있을 법한 법정 소재는 깊은 공감을 더했고, 이는 극이 전하고자 하는 메시지를 선명하게 만들었다. 회마다 언젠가는 꼭 써먹고 싶을 정도의 명대사도 나왔다. 그렇기에 첫 화부터 정채연(강효민 역)의 과한 표정, 불안정한 톤의 연기 논란이 불거졌음에도 이를 참고 보는 시청자들이 꽤 있었다.그러나 뒤로 갈수록 설정이 이상해졌다. 특히 마지막 11회, 12회에서는 사건을 재빨리 해결하고, 주인공들의 관계도를 정립하기 위해 이야기가 빠르게 흘러갔다. 그러다 중간에 딴 길로 새기도 했다.먼저 깨끗하고 똑똑한, 이젠 권력까진 가진 권나연 대표(김여진 분)를 끌어내리기 위해 고승철(김의성 분)은 그녀에게 남자를 붙인다. 정확히는 고승철의 하수인이 페러리걸과 권나연을 남녀 사이로 엮으려고 했다. 변호사들 사이에서도 청렴결백하기로 잘 알려져 있는 권 대표를 고작 어린 남자 페러리걸과 엮는다는 설정이 다소 뜬금없다. 특히 12부 내내 권 대표는 윗선의 압박에도 굴하지 않는 대쪽같은 인물이기에 더더욱 그렇다.파트너 변호사 윤석훈(이진욱 분)과 후배 강효민(정채연 분)의 간접적인 러브라인도 당황스럽다. 두 사람은 상황이 어려운 최호연 변호사(이주연 분)의 쌍둥이 동생들을 함께 돌봐준다. 두 사람은 특히 글램핑장에 함께 놀러가며 1박2일동안 시간을 보낸다. 다른 동료 변호사들과는 웬만하면 사적인 이야기도, 친분을 나누지도 않는 윤석훈이기에 강효민과의 애정전선은 납득되기 어렵다.더욱이 윤석훈은 파트너 변호사가 여성 어쏘 변호사나 여비서 등과 이슈를 만들지 않기를 권고한다는 사규를 만든 인물이다. 그런 윤 변호사가 후배 강효민에게만 다른 모습을 보인다. 여러 사건을 같이 맡아서 정이 생겼다고 말하기도 애매하다. 오히려 윤 변호사와 오랜 시간 합을 맞춰온 사람은 허민정 변호사(전혜빈 분)이기 때문. 뜬금없는 러브라인과 관련해 두 배우는 인터뷰를 통해 아니라고 해명은 했지만 시청자들이 그들의 애정도를 느끼기엔 충분했다.강효민이 의뢰인의 말을 여기저기 옮기는 것도 내내 거슬리는 문제 중의 하나였다. 강 변호사는 퇴근 후 룸메이트인 친구들에게 사건에 대해서, 의뢰인의 문제에 대해 떠들며 시간을 보냈다. 이 과정에서 친구들의 조언을 받기도 했다.변호사는 의뢰인의 비밀을 철저히 유지해야 하는 강한 윤리적 의무를 지니고 있다. 변호사가 이러한 비밀을 누설할 경우, 법정에서의 증언 금지를 당할 수 있다. 법원에서도 의뢰인의 비밀은 보호받아야 한다고 명시하고 있다. 아무리 이제 시작인 인턴 변호사라고 해도 강효민은 로스쿨 수석 졸업생이자 어머니 역시 로스쿨 교수다. 기본적인 변호사 윤리를 몰랐을 리 없다.뜨겁게 시작해 차갑게 끝났다. 권선징악이라는 허울 좋은 핑계로 둔갑한 엔딩이 시청자들의 뒤통수를 때렸다. 개연성과 세계관 역시 무너졌다. 배우들은 시즌2를 간절히 염원하고 있다. 용두사미로 끝낸 후 시즌2를 진행하기 위해선 정채연의 발전, 세계관 재정립이 먼저 필요하다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr