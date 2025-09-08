조우진→정경호, 조직 '보스' 안 되려고 싸움 났다

사진제공=하이브미디어코프, 마인드마크

조우진, 정경호, 박지환, 이규형의 영화 '보스'가 2차 보도스틸을 공개했다.'보스' 는 조직의 미래가 걸린 차기 보스 선출을 앞두고 각자의 꿈을 위해 서로에게 보스 자리를 치열하게 양보하는 조직원들의 필사적인 대결을 그린 코믹 액션. 올 추석 웃음을 책임질 영화 '보스'가 조우진, 정경호, 박지환, 이규형부터 이성민, 황우슬혜, 정유진, 고창석까지 믿고 보는 배우들의 연기 시너지를 예고하는 2차 보도스틸 12종을 공개했다.스틸은 빵 터지는 웃음과 화려한 액션, 코믹 케미까지 모두 사로잡은 배우들의 다채로운 시너지를 엿볼 수 있다. 먼저, 식구파 보스로서 위풍당당한 카리스마를 드러내는 대수(이성민)와 그의 뒤를 든든하게 지키고 선 순태(조우진), 강표(정경호), 판호(박지환)의 모습에서 식구파의 끈끈한 유대감과 의리를 엿볼 수 있다.이어 험상궂게 무장한 타 조직원들 사이로 빨간 배달 오토바이를 타고 서 있는 순태와 목검을 들고 진지한 표정으로 결투에 임하는 강표, 가스통을 휘둘러 불길을 내뿜는 판호까지, 일촉즉발의 긴장감과 함께 극 중에서 펼쳐질 캐릭터들의 각양각색 액션 장면을 기대케 만든다.한편, 식구파 2인자인 순태가 조직에서 포스 넘치는 모습과 상반되게 화려하게 조각된 음식을 앞에 두고 진지하게 바라보고 있거나 자신이 원치 않는 보스 자리를 맡을 위기에 처하자 망연자실한 표정을 짓고 있는 모습들이 유쾌한 웃음을 자아낸다. 동시에 중식당 미미루의 주방장으로서 자신의 손맛으로 전국 맛집을 접수하려는 남다른 추구미를 가진 순태의 앞날이 어떻게 흘러갈지 호기심을 유발한다. 또한 조직의 정통 후계자인 강표가 탱고 선생님 연임(정유진)과 함께 넘쳐흐르는 끼를 발산하는 스틸과 언더커버 경찰로 조직에 잠입한 태규(이규형)가 순태와 친숙하게 대화를 나누는 스틸은 본캐는 잠시 접어두고 부캐에 극도로 몰입해 있는 캐릭터들의 모습을 예고한다. 여기에 순태, 강표, 태규가 심각한 표정으로 나란히 서 있는 모습과 중식도를 들고 순태를 협박하는 그의 아내이자 미미루의 실세인 지영(황우슬혜)의 모습, 태규가 미미루의 배달원 차림으로 경찰 상사 추과장(고창석)을 만나는 스틸은 배우들의 맛깔나는 티키타카와 코믹 연기 앙상블을 기대케 한다.'보스'는 이번 추석 개봉 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr