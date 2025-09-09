[공식] '53세 미혼' 장서희, 기쁜 소식 전했다…4살 연상 男배우와 "생명 탄생 소중함 느껴" ('우아기')

사진=텐아시아DB

이하 장서희(이하 장), 김찬우(이하 김)와의 일문일답.

20년 만에 재회한 탤런트 동기 장서희(53), 김찬우(57)가 TV CHOSUN ‘우리 아기가 또 태어났어요’의 ‘출산특파원’으로 출격한다. 장서희는 현재 미혼이며 김찬우는 2022년 15살 연하의 아내와 결혼했다.오는 16일 정규 첫 방송되는 ‘우리 아기가 또 태어났어요(이하 ‘우아기’)’의 ‘출산특파원’으로 박수홍, 김종민, 장서희, 김찬우, 사유리, 손민수가 발탁됐다. 이들은 출산 현장을 직접 발로 뛰고 찾아가 새 생명 탄생에 축하와 응원을 건넨다. 공채 탤런트 동기 사이로 이번에 함께 합류하게 된 장서희와 김찬우는 “생명 탄생의 소중함을 느끼게 될 것”이라며 함께할 출산 여정에 대한 기대를 밝혔다.공개된 티저 영상에서는 장서희, 김찬우를 포함해 ‘출산특파원’ 박수홍, 김종민, 사유리, 손민수가 함께 세상에 없던 출산 리포트를 예고했다. 더욱 새로워져 돌아온 ‘우아기’에는 '네쌍둥이 맘', '만삭 서핑 맘', 4남매에서 5남매가 될 예정인 '다자녀 맘'까지 더욱 다양한 출산 현장의 이야기가 담길 예정이다.장: 지난 5월 파일럿 방송 때 이승훈 CP님과의 인연 덕에 게스트로 출연하게 됐어요. 그때 제작진들이 너무 고마워하기도 했었고, 그 인연으로 정규 시즌에도 함께하게 됐습니다.김: 새 생명이 태어나는 순간은 언제나 감동적이고 특별하다고 생각해요. 그런 소중한 시간을 함께 할 수 있을 거예요. ‘우아기’를 통해 가족의 의미를 다시금 느끼고 저출산 시대에 조금이나마 힘이 되면 좋겠다는 생각으로 함께하게 됐습니다.장: 박수홍 씨는 파일럿 때 뵈었는데 많이 배려해 주시고 매너가 좋으셨어요. 김찬우 씨와는 MBC 공채 탤런트 19기 동기인데 같이 예능 출연은 처음이고, 얼굴을 20년 만에 본 거라 너무 반가웠어요. 마치 사촌오빠 같은 사람이에요.김: 장서희 씨는 저하고 MBC 탤런트 동기입니다. 20년 만에 재회했어요. 다른 분들은 직접적인 친분은 없었는데 촬영하면서 서로의 경험과 생각을 자연스럽게 나누다 보니 금세 친해진 것 같아요.장: 한 산모님이 급히 출산하게 되셔서, 메이크업도 못 하고 긴박하게 찾아가서 모자를 쓰고 촬영한 게 기억에 남아요.김: 생각보다 출산 시간이 오래 걸리더라고요. 남편 분과 같은 심정으로 긴장감 속에서 시간이 길게 느껴지는 것 같았어요.장: 다시 한 번 엄마에게 감사하는 마음을 갖게 될 거예요. 또 ‘우아기’를 통해 출산뿐만 아니라 그 이후의 케어도 잘 받을 수 있게, 엄마와 아기들에 대한 복지 제도도 많이 생겨나길 바라요.김: 현장을 직접 보면서 전혀 알지 못했던 출산 과정과 의학용어에 대해 많이 배우고 알아가고 있어요.장: 생명 탄생의 소중함을 느끼게 되실 거예요. ‘가족에 대한 사랑’이 우리 프로그램의 관전 포인트예요!김: 출산은 단순한 사건이 아니라 한 가정의 역사이고, 모두의 축복 속에 빛나는 순간이라고 생각합니다. ‘우아기’를 통해 시청자 분들도 태어남의 기적과 그 안에 담긴 가족의 진심을 함께 느끼실 수 있으면 좋겠습니다. 웃음과 눈물이 교차하는 따뜻한 시간, 그 감동을 놓치지 마시길 바랍니다!‘우리 아기가 또 태어났어요’ 정규 시즌은 오는 16일 오후 10시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr