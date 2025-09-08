사진제공=비에이엔터테인먼트, SLL, 스튜디오S

배우 김여진이 '에스콰이어' 종영 소감을 전했다.김여진은 지난 7일 종영한 JTBC 토일드라마 '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들'(이하 '에스콰이어')(극본 박미현, 연출 김재홍)에서 법무법인 율림의 든든한 기둥이자 인간적인 리더십을 보여준 대표 권나연 역을 맡아 극의 중심을 이끌었다.김여진은 소속사 935엔터테인먼트를 통해 "'에스콰이어'를 사랑해 주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드린다. 대본을 처음 읽었을 때부터 너무 재미있어서 많은 분들이 분명히 좋아해 주실 거라 생각했는데, 역시나 큰 사랑을 보내주셔서 행복했다"라고 종영 소감을 밝혔다.이어 그는 "최윤근 역의 이제연 배우와 함께한 장면이 유독 기억에 남는다. 후배님이 긴장하셔서 유혹당하는 입장임에도 제가 이것저것 코치를 해주던 순간이 떠올라 미소가 지어진다"라며 촬영 현장의 따뜻한 순간을 회상했다. 또한 "보통 작품이 끝나면 ‘시원섭섭하다’라는 말을 하지만, 이번에는 시원함보다 섭섭함이 더 크다. 훌륭한 제작진과 동료 배우들과 함께할 수 있어 영광이었고, 오래도록 잊지 못할 추억으로 남을 것 같다"며 "끝까지 함께해 주신 시청자 여러분 덕분에 이 작품이 완성될 수 있었다. 앞으로도 좋은 작품으로 보답하겠다"라고 마지막 인사를 전했다.극 중 권나연은 후반부에서 더욱 두드러진 활약을 펼쳤다. 고승철(김의성 분) 대표의 해임 건의를 정면으로 제기하며 율림 내부 권력 구도를 뒤흔들었고, 반기승 대표로부터 결정적 증거를 확보해 사건 해결의 돌파구를 열었다. 이후 여러 외압 속에서도 포기하지 않은 나연은 끝내 율림을 지켜내며 참리더의 진가를 발휘했다.앞서 다양한 작품을 통해 폭넓은 스펙트럼을 보여준 김여진은 ‘에스콰이어’에서도 안정된 연기와 깊은 존재감으로 캐릭터에 설득력을 불어넣었다. 또 한 번의 의미 있는 연기 변신을 선보인 김여진이 앞으로 어떤 행보를 이어갈지 기대가 모인다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr