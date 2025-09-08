사진제공=KT스튜디오지니

'금쪽같은 내 스타' 엄정화가 자신의 자리를 되찾기 위해 이엘과 본격적으로 기싸움을 벌인다.지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타' 측은 7화 방송을 앞두고 봉청자(엄정화 분)와 고희영(이엘 분)의 관계 역전 재회 모습을 담은 스틸컷을 공개했다. 사진 속에 담긴 매니저로 잠입한 독고철(송승헌 분)과 취재진에 둘러싸인 봉청자의 모습은 이들에게 찾아올 격변을 예고했다.지난 방송에는 성공적인 컴백에 첫발을 내디딘 봉청자의 활약이 그려졌다. 그런 가운데 봉청자, 고희영의 관계 역전 재회가 흥미진진하다. 특히 만년 조연 고희영(이다연 분)이 촬영 현장을 떠나려는 임세라(장다아 분)에게 한 번만 자신을 도와달라며 애원했던 1999년이 떠오르는 데칼코마니 구도가 호기심을 자극한다.25년이 지나 정반대의 위치에 선 단역 봉청자와 톱스타 고희영. 자신을 찾아온 봉청자를 향한 고희영의 의기양양한 미소엔 역전된 관계에 대한 우월감이 담겨있다. 나아가 복잡한 얼굴로 돌아서 나가는 봉청자의 굳은 얼굴은 이들의 재회를 더욱 궁금케 한다. 매니저로 촬영장에 잠입, 봉청자 완벽 케어에 나선 독고철의 활약도 흥미롭다. 봉청자와 고희영의 신경전이 계속된 가운데 몰려든 취재진에 갇힌 봉청자의 모습은 궁금증을 자아낸다.제작진은 "오늘(8일) 공개되는 7화에서는 컴백쇼에 날개를 달던 봉청자 앞에 고희영이라는 변수가 찾아온다. 예측 불가의 사건 속 매니저로 잠입한 독고철의 활약, 깊어진 로맨스도 기대해 달라"고 전했다.'금쪽같은 내 스타' 7화는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr