[사진제공= KBS JOY 무엇이든 물어보살]

이수근이 한국 살이 3년차 예비 엄마를 응원한다.오늘(8일) 방송되는 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 332회에 등장한 사연자는 “한국에 유학을 와, 한국능력시험 최고 등급도 땄고, 수다쟁이 임에도 집 밖에만 나가면 대화하기 어렵다”라며 “식은땀이 나고 말문이 막히기까지 한다”라며 고민을 털어놓는다.K-pop에 관심을 갖기 시작해 일본에서도 한국어를 독학했고, 유학까지 오게 됐다는 사연자는 “한국에 온 지 3년차이지만, 친구가 한명도 없다”라고 말한다. 남편은 “아이가 태어나면 대화해야하는 상황이 많이 생길텐데 걱정된다”라고 고백한다.종갓집 장남인 남편을 쫓아 명절날 시댁에 방문하면 모인 사람만 약 20명이 넘는다고. 사연자와 친해지기 위해 친척들이 먼저 대화를 시도하지만 말문이 막혀 단답형의 대답만하는 일이 있었다고 설명하자 이수근은 “남편이 나서야 한다. 아내에겐 남편의 도움이 필요한 것”이라고 조언한다.사연자는 고민을 해결하고 싶은 가장 큰 이유로 '시부모님'을 꼽는다. 죄송한 마음을 전하고자 영상편지를 남기면서도 눈시울을 붉히기도 한다.서장훈은 “자신감을 가져도 된다”라며 “쑥스러워도 한국어 실력을 키우는 훈련이라고 생각하라. 일상 속 작은 대화부터 시작해보라”며 응원한다.이 외에도 8년을 만난 여자친구와 결혼하고 싶은데 여자친구가 부모님께 소개를 해주지 않는다는 사연, 육아관이 다른 딸과의 갈등으로 고민하는 사연이 담긴 '무엇이든 물어보살' 332회는 오늘(8일) 밤 8시 30분 KBS Joy에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr