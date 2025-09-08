이수근이 한국 살이 3년차 예비 엄마를 응원한다.
오늘(8일) 방송되는 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 332회에 등장한 사연자는 “한국에 유학을 와, 한국능력시험 최고 등급도 땄고, 수다쟁이 임에도 집 밖에만 나가면 대화하기 어렵다”라며 “식은땀이 나고 말문이 막히기까지 한다”라며 고민을 털어놓는다. K-pop에 관심을 갖기 시작해 일본에서도 한국어를 독학했고, 유학까지 오게 됐다는 사연자는 “한국에 온 지 3년차이지만, 친구가 한명도 없다”라고 말한다. 남편은 “아이가 태어나면 대화해야하는 상황이 많이 생길텐데 걱정된다”라고 고백한다.
종갓집 장남인 남편을 쫓아 명절날 시댁에 방문하면 모인 사람만 약 20명이 넘는다고. 사연자와 친해지기 위해 친척들이 먼저 대화를 시도하지만 말문이 막혀 단답형의 대답만하는 일이 있었다고 설명하자 이수근은 “남편이 나서야 한다. 아내에겐 남편의 도움이 필요한 것”이라고 조언한다. 사연자는 고민을 해결하고 싶은 가장 큰 이유로 '시부모님'을 꼽는다. 죄송한 마음을 전하고자 영상편지를 남기면서도 눈시울을 붉히기도 한다.
서장훈은 “자신감을 가져도 된다”라며 “쑥스러워도 한국어 실력을 키우는 훈련이라고 생각하라. 일상 속 작은 대화부터 시작해보라”며 응원한다. 이 외에도 8년을 만난 여자친구와 결혼하고 싶은데 여자친구가 부모님께 소개를 해주지 않는다는 사연, 육아관이 다른 딸과의 갈등으로 고민하는 사연이 담긴 '무엇이든 물어보살' 332회는 오늘(8일) 밤 8시 30분 KBS Joy에서 확인할 수 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
오늘(8일) 방송되는 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 332회에 등장한 사연자는 “한국에 유학을 와, 한국능력시험 최고 등급도 땄고, 수다쟁이 임에도 집 밖에만 나가면 대화하기 어렵다”라며 “식은땀이 나고 말문이 막히기까지 한다”라며 고민을 털어놓는다. K-pop에 관심을 갖기 시작해 일본에서도 한국어를 독학했고, 유학까지 오게 됐다는 사연자는 “한국에 온 지 3년차이지만, 친구가 한명도 없다”라고 말한다. 남편은 “아이가 태어나면 대화해야하는 상황이 많이 생길텐데 걱정된다”라고 고백한다.
종갓집 장남인 남편을 쫓아 명절날 시댁에 방문하면 모인 사람만 약 20명이 넘는다고. 사연자와 친해지기 위해 친척들이 먼저 대화를 시도하지만 말문이 막혀 단답형의 대답만하는 일이 있었다고 설명하자 이수근은 “남편이 나서야 한다. 아내에겐 남편의 도움이 필요한 것”이라고 조언한다. 사연자는 고민을 해결하고 싶은 가장 큰 이유로 '시부모님'을 꼽는다. 죄송한 마음을 전하고자 영상편지를 남기면서도 눈시울을 붉히기도 한다.
서장훈은 “자신감을 가져도 된다”라며 “쑥스러워도 한국어 실력을 키우는 훈련이라고 생각하라. 일상 속 작은 대화부터 시작해보라”며 응원한다. 이 외에도 8년을 만난 여자친구와 결혼하고 싶은데 여자친구가 부모님께 소개를 해주지 않는다는 사연, 육아관이 다른 딸과의 갈등으로 고민하는 사연이 담긴 '무엇이든 물어보살' 332회는 오늘(8일) 밤 8시 30분 KBS Joy에서 확인할 수 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT