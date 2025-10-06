엠넷 통편집에 상처받았다…'보플2' 한해리준 "연습생들·제작진 모두 극찬했는데" [인터뷰③]

≪이소정의 스타캐처≫

사진=브레이브 엔터테인먼트

사진=브레이브 엔터테인먼트

사진=브레이브 엔터테인먼트

Mnet '보이즈 2 플래닛'에 출연해 실력과 인성 모두에서 시청자들에게 강한 인상을 남긴 한해리준을 최근 강남구의 한 카페에서 만났다. 방송에서 아쉬운 점이 있냐는 질문에 그는 이렇게 답했다. 이어 "‘like JENNIE’ 인터뷰에서 눈물을 흘렸었다. 그 장면이 예고편엔 쓰였는데, 본방송에 나왔더라"라고 속상한 마음을 털어놨다.한해리준은 2020년 데뷔해 6년 차를 맞이한 2004년생 아티스트다. 한림연예예술고등학교 실용무용과 12기를 수석으로 입학할 만큼 뛰어난 기량을 지녔으나, 데뷔 직후 코로나19라는 악재를 만나 제대로 연예 활동을 이어가지 못했다. 무대에 설 기회가 부족했던 그는 이후 꾸준히 경연 프로그램에 도전하며 독보적인 실력을 입증해왔다.2022년 Mnet '비 엠비셔스', 2023년 JTBC '피크타임'에 이어, 지난해 일본 합작 프로그램 '리본'에서 최종 우승을 차지했으나 제작사 문제로 정식 데뷔는 무산됐다. 그리고 올해 '보이즈 2 플래닛'에 출전해 출중한 퍼포먼스뿐만 아니라 동료 박동규를 따뜻하게 챙기는 인간적인 면모로 시청자들의 눈길을 끌었다.편집됐다는 인터뷰에서 왜 눈물을 흘렸는지 묻자 한해리준은 "열심히 했는데 팀 점수가 꼴찌라 속상했다. 개인 성적은 3등으로 평가받아 베네핏이 없었다. 팀이 꼴찌일 거라 예상 못해서 타격이 컸다. 내가 안무를 잘못 짠 건가, 춤을 못 춘 건가 자책하게 됐다"고 고백했다. 이어 "잘 추스려서 지금은 괜찮다. 당시만 힘들었다"고 미소 지었다."백구영 마스터님이 시그널 송 안무 배우는 시간에 연습생 몇 명을 뽑아 춤을 시키셨는데, 그때 제가 뽑혔어요. 틀리지 않고 잘 소화했죠(웃음). 그때 정말 뿌듯했고, 마스터님께서 '쟤 원래 잘 추잖아'라는 말씀을 해주셨던 게 큰 힘이 됐습니다. 제 춤 실력을 최고 댄서분께 인정받은 거니까요."팬들의 버블을 꼼꼼히 모니터링한다는 한해리준은 기억에 남는 댓글이 있냐는 질문에 "'얘가 왜 47위냐', '왜 데뷔 조가 아닌지 모르겠다', '춤 제일 잘 춘다'라는 말들이 정말 고맙고 큰 힘이 됐다"고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr