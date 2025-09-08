사진제공=YPC

'광복 50주년 KBS대기획 이 순간을 영원히-조용필'이 150분 동안 쉼 없는 열창으로 고척돔을 가득 메운 1만 8000명의 관객을 흥분케 하며 성황리에 성료했다.오는 10월 6일 KBS를 통해 방송되는 광복 80주년 KBS 대기획 '이 순간을 영원히-조용필'은 대한민국의 모든 세대를 아우르는 레전드, 조용필이 KBS에서 1997년 '빅쇼' 이후 28년 만에 선보이는 단독 무대라는 점에서 뜨거운 관심을 받았다. 이에 1차와 2차 모두 티켓 오픈 3분만에 전석 매진을 기록하며 오랜만에 만나는 가왕 조용필을 향한 열기를 확인시켰다.'이 순간을 영원히-조용필'은 장장 150분 동안 장년층, 중년층, 청년층까지 전 세대를 만족시키는 독보적인 라인업의 무대를 선보였다. 조용필은 국내 최초 단일앨범 밀리언셀러, 국내누적음반 총판매량 최초 1000만장돌파, 일본 골든디스크상을 한국인으로 최초 수상, 잠실주경기장 콘서트 최초 전석 매진, 국내대중가수 중 최다곡 음악 교과서 수록 등 수십 년간 사랑받아온 수많은 레전드곡을 지닌 독보적인 국민가수이기에 이번 라인업에 더욱 큰 관심이 모인 바 있다.특히 '이 순간을 영원히-조용필'은 장년층 관객들에게 깊은 향수를 불러일으킨 '돌아와요 부산항에'부터 중년층의 인생곡으로 꼽히는 '친구여', '바람의 노래', 청년층의 '태양의 눈', 'Bounce'가 포함돼 세대를 뛰어넘는 무대 라인업으로 부부, 모녀, 친구, 가족 단위의 관객들이 떼창으로 하나되어 세대를 허물며 흥을 폭발시키는 새로운 무대를 선보였다는 전언이다.이에 제작진은 "우천 속에도 모두 하나가 되어 공연을 진심으로 즐겨 주신 1만 8000명의 관객 분들에게 진심으로 감사드린다"라며 "사건 사고 하나 없이 오롯이 가왕 조용필로 하나된 날이었다. 현장의 열기를 본 방송에 담아 보여드리도록 하겠다. 본 방송을 기대해 달라"고 밝혔다.광복 80주년 KBS 대기획 '이 순간을 영원히-조용필'은 10월 6일 KBS 2TV를 통해 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr