/ 사진제공=tvN

/ 사진제공=tvN

배우 한석규가 최근 벌어진 관악구 칼부림 사건에 대해 언급했다.8일 tvN 새 월화드라마 '신사장 프로젝트'의 온라인 제작발표회가 진행된 가운데 배우 한석규, 배현성, 이레와 연출을 맡은 신경수 감독이 참석했다.새 월화드라마 '신사장 프로젝트'는 전 레전드 협상가, 현 치킨집 사장으로 미스터리한 비밀을 가진 신사장(한석규 분)이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현해 내는 분쟁 해결 히어로 드라마다.한석규는 최근 서울 관악구에서 발생한 피자가게 칼부림 사건에 대해서 언급했다. 그는 "얼마 전에 큰 사고가 일어났다. 가맹점주와의 분쟁으로 희생되신 분들도 있었는데, 그런 극단적이면서 너무 슬프고 가슴 아픈 일들의 출발은 이성이 아닌 감정에서 비롯된 것이라 생각한다"고 말했다.이어 한석규는 "지금 우리 사회는 남과 감정을 소통하는 능력이 퇴화하고, 점점 극단적으로 변해가는 것 같다. 이런 문제의식을 나누는 것이 '신사장 프로젝트'의 주제이자 소재"라며 "작품을 보시면서 자신의 마음과 감정을 추스르는 시간을 가졌으면 한다"고 전했다.tvN 새 월화드라마 '신사장 프로젝트'는 오는 9월 15일(월) 저녁 8시 50분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr