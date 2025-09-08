옥주현, 핑클 넷 중 유일한 미혼…비혼주의 해명했다 "♥이상형은 조여정"('4인용식탁')

옥주현 / 사진 = 텐아시아DB

사진=채널A '4인용식탁' 영상 캡처

옥주현이 비혼주의 오해를 해명하며 '배우 조여정 같은 사람'을 이상형으로 꼽았다.8일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 – 4인용식탁'에서는 옥주현이 출연했다.옥주현은 핑클 멤버 중 유일한 싱글로서 '비혼주의'라는 오해에 대해 해명했다. 그는 "어린 나이에 아버지를 여읜 후 어머니 곁에서 가장이자 남편 역할을 도맡아왔던 탓에, 결혼을 쉽게 생각하지 못했다"고 속마음을 털어놓았다. 또 자신은 "배우 조여정 같은 사람과 결혼하고 싶다"며 "배울 점이 있고 의지하고 싶은 사람이 이상형"이라고 고백했다.옥주현은 28년간 간직한 핑클 활동 시절 에피소드를 공개했다. 그는 '내 남자 친구에게' 활동을 할 때 "무대 의상을 입은 채 비행기 탑승을 한 적이 있었다"며 "당시 의상이 너무 창피했었다"고 전해 웃음을 자아냈다.이어 뮤지컬 데뷔 초창기엔 "내가 핑클 옥주현이라는 걸 삭제하고 봐줬으면 좋겠다"는 심정을 가지고 있었는데, 자신의 인생에서 핑클이 떼려야 뗄 수 없는 존재라는 걸 깨달았다고. 그는 감사를 전하기 위해 핑클 명곡들로 솔로곡 리메이크 앨범을 준비했다고 전했다. "본래 '가수' 였음을 상기시키는 시간이 될 것 같은 마음"이라고 덧붙이며 지난 8월 이효리가 피처링한 'Feel Your Love' 녹음실 비화와 올겨울 공개 예정인 'White' 소식도 알렸다.옥주현은 늘 곁에서 응원해 준 팬들 덕분에 살아갈 수 있다고 감사의 마음을 전했다. 그는 팬들의 편지를 '밥 친구'라 부르며, 식사 때마다 읽는다고. 또한 한 팬이 암 투병 사실을 고백, 이후 자신의 공연을 매회 관람하며 점차 건강을 회복한 모습을 보였을 때 "정말 기뻤다"며 눈시울을 붉혀 절친들을 뭉클하게 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr