사진=JTBC '아는 형님'

'아는 형님' 이석훈과 민경훈이 서로 결혼식에 불참한 이유를 밝혔다.6일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'은 절친 특집으로 뮤지컬 배우 이석훈-김호영, 가수 이미지-허영지가 출연했다.이날 이석훈은 '절친' 민경훈의 결혼식 불참에 대해 "나도 의문이다. 경훈이가 연락을 잘 안 하는 스타일이고, 나도 마찬가지인데, 사실 결혼식 때는 기대했다. 그런데 연락이 안 왔다"고 밝혔다.민경훈은 방송에서 몇 안 되는 연예인 친구로 이석훈과 테이를 꼽은 바 있다. 이석훈은 "테이한테 연락을 헀더니, 자기는 가서 축가를 한다고 하더라. 그래서 '나는 얘한테 절친까지는 아닌가 보다'라고 생각하고 말았다"고 서운함을 드러냈다.이석훈은 "출연 전에 작가들이 '만경훈과 어떤 사이냐'고 묻더라. 절친 특집이니까, 오늘 이야기를 해봐야겠다고 했다"고 의미심장한 발언을 던졌다.이에 민경훈은 "석훈이가 오해를 한 것 같다"면서 "나는 분명 전화를 했는데, 콜백이 없었다. 계속 전화하면 부담스러울까봐"라고 해명했다. 더불어 "석훈이랑 전에 같은 소속사였다. 그 소속사 분들은 다 왔다. 내 번호도 변하지 않고 그대로다"라고 반박했다.이석훈은 "내 성격상 무조건 콜백한다"며 억울함을 내비쳤다. 두 사람의 대화를 듣던 서장훈은 "민경훈이 '친한 사람'으로 언급한 게 테이랑 이석훈이다. 전화가 왔든 안 왔든 결혼식에 와야 한다"고 주장했다.그러자 민경훈은 "연락 안 받고 어떻게 오냐"며 서장훈의 의견에 동의하지 않았다. 이석훈은 "민경훈의 결혼 날짜를 기사 보고 알았다"고 밝혔고, 보다 못한 김호영은 "모바일 청첩장도 안 받았냐"며 안타까워했다.그 가운데 민경훈은 "석훈이 결혼식이 언제였지? 그때 석훈이도 날 초대 안 했다"고 반격했다. "둘이 별로 안 친하다"는 의견에 이석훈은 "한 번 연락한 사이에 청첩장 주기가 미안했다. 그 전에 '게임 서버로 들어와'라는 연락한 게 전부다"라고 이야기했다.민경훈은 "결혼식은 못 찾아왔는데 그 서버는 잘 찾아왔냐"는 말로 웃음을 자아냈다. 서장훈은 "서로 안 왔으니까 퉁치고 끝내라"고 말했고, 두 사람은 악수로 화해했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr