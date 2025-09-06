사진=텐아시아DB

'놀면 뭐하니' 유재석과 송은이가 김종국 근황을 전했다.6일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 ‘80s 서울가요제’를 더욱 풍성하게 만들어줄 여성 듀오를 섭외했다.이날 유재석 PD는 참가자들에게 "원곡을 최대로 살려달라"며 가요제의 의미를 강조했다. 뮤지컬 배우 정성화가 다른 참가자에 사적으로 연락하며 듀엣 결성을 시도하자 이적은 "이 방송으로 팔자 고치려고 하지 말라"고 경고해 눈길을 끌었다. 이에 유재석은 "사적으로 연락 금지"라고 덧붙였고, 주우재는 "DM 금지"라고 단속하기도 했다.유재석은 여성 듀오 뚜라미의 '그대와의 노래'를 꼭 '‘80s 서울가요제'에서 듣고 싶다면서 여성보컬 '히든 참가자' 추가 섭외를 진행했다고 밝혔다. 그는 두 사람이 "스케줄 겨우 뺐다"고 전해 궁금증을 끌어올렸다.유재석이 선정한 이 곡과 가장 높은 싱크로율을 자랑하는 맞춤형 여성 듀오는 바로 더블V 송은이와 김숙이었다. 유재석은 "송은이는 연예인 활동 외에도 CEO 삶도 바쁘다"고 말했고, 송은이는 "빠듯하다"고 인정했다. 김숙도 이날 "녹화 2개를 치고 왔다. 원래 4~5개는 그냥 한다"고 전했다.송은이가 절친 유재석과 아이스크림을 나눠 먹으며 '간접 키스' 논란이 된 가운데 유재석은 "대한민국에 여성 듀오가 별로 없다. 다비치, 더블V를 고려했는데, 다비치는 스케줄이 안 되더라"고 밝혔다.이에 김숙은 "우리는 된다"고 소리쳤고, 송은이는 "부탁할 게 있어서 무조건 된다"고 검은 속내를 드러내 폭소케 했다.한편, 깐족대는 주우재의 태도에 유재석은 "얘 '옥탑방의 문제아들'에서는 안 혼내냐"고 물었다. 송은이는 "안 된다. 종국이가 뭐라고 해도 안 듣는다"며 한숨을 쉬었다. 주우재는 "내가 다 이겨"라며 섀도복싱 자세를 취하며 '금쪽이' 면모를 드러냈다.유재석은 "종국이가 예전 같았으면 뭐라고 했을 텐데"라며 아쉬워했고, 송은이는 "결혼 앞두고 얼굴이 예뻐져서 뭐라고 안 하더라"는 말로 결혼하며 달라진 모습을 이야기했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr