배우 황정민이 자녀 운동회 현장에서 겪은 웃지 못할 에피소드를 공개했다.유재석이 등장하면 아이들이 우르르 몰려나가는 덕분에 오히려 편안하게 행사를 즐길 수 있었다고 털어놔 화제를 모았다.6일 채널 '뜬뜬'의 '핑계고'에는 황정민, 정성화, 정상훈이 출연해 유재석과의 친분과 자녀 운동회 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.황정민은 세 자녀의 아빠로서 체육대회 참석 경험을 솔직하게 전했다. 그는 "유재석 아들이 우리 아들과 같은 학교였다. 내가 가면 아이들이 우르르 몰려와 사진과 사인을 요청한다. 체력적으로 힘들어도 다 해줄 수밖에 없다"고 밝혔다.이어 "그런데 갑자기 썰물처럼 사람들이 빠져나가는 거다. 유재석 등장 때문이다. 속으로 너무 고마웠다. 덕분에 편하게 있을 수 있었다. 이제 체육대회 날이면 재석이가 언제 오나 기다리게 된다. 너무 편하다"고 웃음을 터뜨렸다.황정민은 "섭섭하지 않고, 오히려 감사하다. 유재석이 오면 자연스럽게 편안하게 있을 수 있고, '언제 (유재석이) 오나 기다리게 된다"며 훈훈한 현장 분위기를 전했다.이번 에피소드는 황정민의 인간적인 면모와 유재석과의 친분을 엿볼 수 있는 장면으로, 누리꾼들에게 따뜻한 웃음과 공감을 선사했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr