유튜버 대도서관(본명 나동현)이 자택서 숨진 채 발견됐다.6일 한 매체와 경찰 등에 따르면 대도서관은 이날 오전 서울 광진구 자택서 사망한 채 발견됐다. 향년 나이 46세.약속 시간에 나타나지 않고 연락을 받지 않는다는 지인의 신고를 받고 출동한 소방, 경찰에 의해 발견된 것으로 전해졌다.1세대 인터넷 방송인 대도서관은 구독자 144만 명을 보유한 유튜버다. 지난 4일 동대문디자인플라자에서 열린 2026 S/S 서울패션위크 패션쇼에 참석하는 등 최근까지 왕성하게 활동해왔다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화☎109 또는 SNS상담 마들랜에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr