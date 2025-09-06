사진 = 슬기 인스타그램

레드벨벳 슬기가 탄탄한 몸매의 비결을 밝혔다.슬기는 자신의 인스타그램에 "Nothing special but specia(특별한 건 없지만 특별해)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에서 슬기는 올리브 톤의 브라톱과 플레어 핏 레깅스를 세트로 맞춰 입고, 사이드 화이트 파이핑과 로고 프린트로 라인을 강조했다. 단정히 올려 묶은 헤어와 결 정돈된 피부, 미니멀한 이어링으로 담백하게 스타일링했으며 거울 앞에서 스마트폰을 들어 측면을 살짝 들어 올린 포즈로 복부 라인을 드러낸다.전신 샷에서는 한 손을 허리에 얹고 긴 다리 실루엣을 강조해 균형 잡힌 몸선을 보여준다. 흑백으로 처리된 마지막 컷에서는 라더 배럴에 기댄 채 유연하게 아치를 만들며 미소 짓는 표정이 운동 루틴의 여유를 전한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 몸매 장난 아니다" "복근 완전 탄탄해요" 등의 댓글을 남겼다. 최근 슬기는 지난달 31일 베트남에서 개최된 ‘The K Showtime IN Vietnam Ho Chi Minh’ 공연을 성황리에 마쳤다.한편 슬기는 1994년생으로 31세이며 레드벨벳 활동과 함께 유닛, 솔로 앨범을 발매하는 것은 물론 유튜브 활동을 병행하며 팬들과 활발히 소통한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr