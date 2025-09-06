사진 = 안소희 인스타그램

원더걸스 출신 안소희가 빛나는 일상을 공개했다.안소희는 자신의 인스타그램에 이모지 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에서 안소희는 빨간 아트월의 말풍선과 캐릭터가 그려진 배경 앞 벤치에 앉아 그래픽 티셔츠와 라이트 블루 데님, 화이트 스니커즈를 매치했다. 한 손은 벤치에 짚고 다른 손으로 턱선에 엄지를 올린 포즈로 측면을 바라보며 내추럴한 웨이브 헤어와 미니멀한 액세서리가 캐주얼 무드를 살린다.실내 컷에서는 천창으로 빛이 들어오는 공간에서 아이스크림 컵을 들고 서 있으며 스탠딩 보드와 조명을 배경으로 환하게 미소 짓는다. 키 163cm에 몸무게 45kg의 비율을 자랑하는 안소희는 우월한 비주얼을 자랑했다. 또 안소희는 마지막 클로즈업에서 캐릭터가 누워 있는 형태의 오브제 접시를 두 손에 들고 바라보다가 이어진 프레임에서 눈을 감고 코끝을 찡긋하며 귀여운 표정을 지어 러블리함을 더한다.이를 본 팬들은 "뭘해도 이쁜소희" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "사랑해요" "너무 귀여워요" 등의 댓글을 남겼다.한편 안소희는 1992년생으로 33세이며 드라마와 광고를 비롯해 다양한 콘텐츠를 통해 꾸준한 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr