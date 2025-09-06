박진주·미주, 하차 4개월 만에…유재석, 女 2명 추가 섭외 "다른 사람 생각 안 나" ('놀뭐')

텐아시아 DB

‘80s 서울가요제’를 더 다채롭고 풍성하게 만들어줄 여성 듀오 섭외에 들어간다. 지난 5월 '놀면 뭐하니' 고정 멤버였던 박진주, 이미주가 하차했다. 두 사람은 여성 듀오 주주 시크릿으로 활약한 바 있다.6일 오후 6시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 유재석 PD가 ‘80s 서울가요제’에서 꼭 듣고 싶었던 숨은 명곡인 여성 듀엣 곡이 공개된다.앞서 유재석은 전체적인 가요제 무대를 구상하면서 솔라(마마무), 랄랄, 최유리, 리즈(아이브) 4명뿐인 여성 보컬 부족에 아쉬움을 드러냈다. 더 다양한 조합을 위해 추가 섭외가 필요했고, 유재석이 기획 단계에서부터 염두에 둔 여성 듀엣 곡을 부를 스페셜 참가자를 섭외하기로 해 궁금증을 끌어올렸다.이런 가운데 유재석 PD와 하하, 주우재, 이이경 작가들은 이 곡과 가장 높은 싱크로율을 자랑하는 맞춤형 여성 듀오를 만나기 위해 모여 있어 관심을 집중시킨다. 화음을 쌓으며 들어오는 범상치 않은 여성 듀오의 등장에 유재석도 화음으로 화답하며 환상의 케미를 발산한다.유재석은 “대한민국에 여성 듀오가 별로 없다”며 어렵게 미팅을 잡았다고 밝힌다. 하하는 “이 곡은 이 두 사람이 해야지. 다른 사람은 생각 안 나”라고 대체불가 캐스팅을 자신한다. 여성 듀오와 특별한 관계이기도 한 주우재는 친분을 뽐내며 우쭐댄다. 유재석은 주우재의 토크 인터셉트에 “왜 내가 할 이야기를 네가 해?”라고 타박해 웃음을 자아낸다.정체불명의 여성 듀오는 ‘기브 앤 테이크’를 확실히 하면서 유재석 PD의 섭외에 큰 그림을 그린다. 이에 섭외는 성공했을지, ‘80s 서울가요제’ 선곡 라인업에 꼭 넣었으면 하는 유재석 PD 픽(PICK) 여성 듀엣 곡은 무엇일지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr