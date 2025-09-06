사진 = 천우희 인스타그램

사진 = 천우희 인스타그램

배우 천우희가 다채로운 매력이 담긴 폴라로이드 사진과 함께 근황을 전했다.천우희는 인스타그램에 "마이유스"라는 멘트를 남기며 여러 장의 사진을 공개했다.공개된 사진에는 천우희가 송중기와 함께 다양한 포즈를 취하며 웃음을 짓는 모습이 담겼다. 두 사람은 하트 포즈, 브이 사인, 볼콕 셀피, 입술을 내민 장난스러운 표정 등 다채로운 분위기를 연출했다.천우희는 아이보리 재킷과 레이스 이너로 우아하면서도 발랄한 매력을 드러냈고 송중기는 다크 톤 의상으로 안정감을 더했다. 또 다른 사진에서는 화이트 프레임 선글라스를 맞춰 쓰고 꽃 장식을 배경으로 시크한 매력을 발산하며 시선을 사로잡았다.이를 본 팬들은 "언니랑 오빠 잘 어울려요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "배우님 작품 선구안을 믿어요" "연기 기대되요" 등의 반응을 보였다.한편 천우희는 1987년생으로 38세이며 드라마 '멜로가 체질', '히어로는 아닙니다만' 등으로 사랑 받았다. 천우희는 1985년생인 송중기와 함께한 작품 '마이유스'에서 성제연 역을 맡아 열연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr