이진욱, 결국 분노 터졌다…강하경에 노골적인 불쾌감 ('에스콰이어')

사진제공=㈜비에이엔터테인먼트, SLL, 스튜디오S

이진욱과 정채연이 역대 최악의 클라이언트를 만난다.6일 방송되는 JTBC 토일드라마 ‘에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들'(이하 '에스콰이어') 11회에서는 송무팀 최초 ‘수임 불가’ 선언을 불러일으킨 충격적인 사건이 드러난다.윤석훈(이진욱 분)과 강효민(정채연 분)은 소송을 최전방에서 다루는 송무팀 소속인 만큼 그 누구보다도 의뢰인들을 최우선으로 생각하며 업무에 임하고 있다. 절박한 심정으로 로펌을 찾아오는 이들의 마음을 헤아리면서 저마다의 정의를 구현하는 것이 직업적 사명이라 여기는 것.때문에 두 사람은 그동안 수많은 소송과 법적 다툼을 통해 여러 의뢰인과 소통하며 통쾌한 승리는 물론 따뜻한 인간미까지 나눠 매회 깊은 울림을 선사해 왔다. 그러나 11회 방송에서는 그런 그들도 아연실색하게 만들 의뢰가 들어온다고 해 궁금증을 자아낸다.사진 속 윤석훈은 자신을 찾아온 클라이언트 우솔(강하경 분)과 이야기를 나누고 있는 상황임에도 불편한 기색을 감추지 못하고 있다. 심각한 표정으로 화면을 응시하고 있는 윤석훈에게서는 의뢰인을 향한 노골적인 불쾌감마저 느껴져 의아함이 더해진다.강효민은 윤석훈과 함께 이 자리에 있다 먼저 자리를 뜨기까지 한 상황. 여기에 스마트폰 화면을 본 강효민은 입을 틀어막은 채 경악을 금치 못해 더욱 의문을 가중시키고 있다.열정 가득 변호사 이진욱과 정채연이 대혼돈에 빠진 사연은 이날 오후 10시 40분 방송되는 ‘에스콰이어’ 11회에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr