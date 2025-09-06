정이신(고현정 분)과 차수열(장동윤 분)이 23년 만에 재회했다.
5일 방송된 SBS 새 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출' 첫 회에서는 모자관계인 정이신과 차수열이 만나는 장면이 그려졌다.
차수열은 사건 해결을 위해 어쩔 수 없이 정이신과 마주했다. 정이신은 아들을 보자마자 "결혼했나 보구나, 반지 자국도 있네"라고 나름의 인사말을 건넸다.
그러자 차수열은 "사건 외 사담은 생략하시죠. 저는 여기 가족 상봉하러 온 거 아니다"라고 단호히 선을 그으며 긴장감을 극대화했다. 정이신은 사건 일지를 보고 "나와 똑같이 하려고 하는데 조금 다르다"라고 부인했다. 하지만 차수열은 정이신에게 의심을 거두지 않았고, "옛날 생각나서 좋은가 보다. 피 냄새도 나고"라고 도발했고, 정이신은 "혹시라도 네가 잘못될까 봐 나는 견뎠다. 그러면서 네가 태어난 거다. 피 냄새 난 좋다. 네가 세상에 태어날 때 나던 냄새니까"라고 받아쳤다.
이에 차수열은 수사 책임자 최중호(조성하 분)에게 "23년이고 230년이고 (정이신은) 안 변 한다. 시스템의 혜택은 다 누리면서 우리가 아쉬운 입장 이용해서 제멋대로 시간 벌려는 수작이다"라고 받아치며 분노를 드러냈다.
두 사람은 이후 사건 현장을 함께 살피며 단서를 찾았다. 정이신은 의미심장한 모습을 지으며 차수열을 바라보았고, 23년이라는 시간이 흘렀음에도 여전히 강렬한 심리적 대립과 도발이 이어져 긴장감을 불러일으켰다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
