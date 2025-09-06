이미지 크게보기 사진 = SBS '사마귀: 살인자의 외출'

이미지 크게보기 사진 = SBS '사마귀: 살인자의 외출'

정이신(고현정 분)과 차수열(장동윤 분)이 23년 만에 재회했다.5일 방송된 SBS 새 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출' 첫 회에서는 모자관계인 정이신과 차수열이 만나는 장면이 그려졌다.차수열은 사건 해결을 위해 어쩔 수 없이 정이신과 마주했다. 정이신은 아들을 보자마자 "결혼했나 보구나, 반지 자국도 있네"라고 나름의 인사말을 건넸다.그러자 차수열은 "사건 외 사담은 생략하시죠. 저는 여기 가족 상봉하러 온 거 아니다"라고 단호히 선을 그으며 긴장감을 극대화했다.정이신은 사건 일지를 보고 "나와 똑같이 하려고 하는데 조금 다르다"라고 부인했다. 하지만 차수열은 정이신에게 의심을 거두지 않았고, "옛날 생각나서 좋은가 보다. 피 냄새도 나고"라고 도발했고, 정이신은 "혹시라도 네가 잘못될까 봐 나는 견뎠다. 그러면서 네가 태어난 거다. 피 냄새 난 좋다. 네가 세상에 태어날 때 나던 냄새니까"라고 받아쳤다.이에 차수열은 수사 책임자 최중호(조성하 분)에게 "23년이고 230년이고 (정이신은) 안 변 한다. 시스템의 혜택은 다 누리면서 우리가 아쉬운 입장 이용해서 제멋대로 시간 벌려는 수작이다"라고 받아치며 분노를 드러냈다.두 사람은 이후 사건 현장을 함께 살피며 단서를 찾았다. 정이신은 의미심장한 모습을 지으며 차수열을 바라보았고, 23년이라는 시간이 흘렀음에도 여전히 강렬한 심리적 대립과 도발이 이어져 긴장감을 불러일으켰다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr