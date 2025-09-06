[종합] "타임머신 탄 기분"…송중기, 천우희와 15년만 재회 "감성이 막 올라와" ('마이 유스')

이미지 크게보기 사진 = JTBC '마이유스'

선우해(송중기 분)과 성제연(천우희 분)이 15년 만에 재회했다.5일 방송된 JTBC '마이유스' 2회에서는 오랜만에 재회한 선우해와 성제연이 둘만의 시간을보내는 모습이 그려졌다.꽃집을 운영하고 있는 선우해는 여느 때처럼 평범한 일상을 보냈다. 그러던 중 유명 아역배우였던 선우해는 방송국 섭외 전화를 받았지만, 무심하게 전화를 끊어버렸다.한편, 연예인 매니저로 일하는 성제연은 모태린을 위해 선우해를 찾아오라는 미션을 받고 15년 만에 선우해를 찾아갔다. 그는 "방송에 나오면 가게 홍보도 되고, 선우해가 어떻게 컸는지 궁금해하지 않겠냐"라며 설득했지만 선우해는 차갑게 "관람료 얼마나 주는지 궁금하네. 별거 아닌 내 인생 전시하는 거"라며 선을 그었다.마주칠 일이 잦아진 두 사람은 조금씩 서로에 대한 감정을 표현하기 시작했다. 성제연과 선우해는 술잔을 기울였고, 성제연이 "네가 꽃집 사장이 되어 있을 줄은 몰랐다. 나는 다 컸다"라며 반가움을 드러냈다. 선우해도 "네가 매니저가 됐을 줄 몰랐다. 타임머신 탄 기분이다"라며 흘러간 시간에 대한 감회를 털어놨다.취한 성제연을 업고 걸어가며 선우해는 "너 혼자 너무 많이 마시게 했나 보다"며 걱정했고, 성제연은 "한 번 보고 싶었던 것도 같고, 궁금했던 것도 같고"라며 솔직한 마음을 고백했다. 이에 선우해는 성제연을 보고 따뜻한 미소를 지었다.방송 말미 다음 회 예고편에서 선우해와 같이 촬영을 하게 된 성제연은 "살면서 네 생각을 한 번도 하지 않았다면 거짓말이겠지"며 "왜 출연한 거냐"고 솔직하게 물었다. 선우해는 "우리 이제 어떻게 되는 거냐"라고 얘기해 앞으로의 두 사람의 관계에 대한 기대감을 불러일으켰다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr