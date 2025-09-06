사진=Mnet

'보이즈 2 플래닛' 김건우가 논란을 딛고 데뷔권에 이름을 올렸다. 시즌1에서 시그널송 센터로 활약하며 변함없이 큰 인기를 끌고 있는 성한빈에 이어, 시즌2 센터로 주목받은 김건우. 그는 방송 초반 인성 논란과 소속사 문제로 구설에 올랐지만, 결국 데뷔권에 안착하며 반등에 성공했다.4일 방송 된 Mnet '보이즈 2 플래닛'에서 김건우는 지난 생존자 발표식보다 9계단 상승한 7위를 차지했다. 국내 투표수는 47만 9,980표, 글로벌 투표수는 168만 5,086표를 얻었다. 최종 데뷔 인원이 8~9명으로 알려진 가운데, 7위는 데뷔권에 해당한다.순위에 호명된 김건우는 "16위라는 순위를 받고 걱정을 많이 했었다"며 "한 번 더 힘을 낼 수 있는 계기가 될 것 같다"고 소감을 밝혔다. 이어 영어로 "나를 응원해주신 스타 크리에이터님들 덕분에 이번에 좋은 의자에 앉게 됐다. 딱딱한 16위 의자에서 푹신한 7위 의자로 옮겨 앉았다"며 감사 인사를 전했다.앞서 김건우는 지난달 말 SNS에 올린 자필 사과문을 돌연 삭제해 일각에서 논란이 일기도 했다. 그는 '보이즈 2 플래닛' 방영 전부터 시그널송 '올라(HOLA SOLAR)'의 K그룹 센터로 주목받았지만, 곧 '인성 논란'에 휩싸였다. 과거 소속사에서 리더 직책을 맡은 가운데 다른 연습생을 괴롭혔다는 폭로 글이 올라왔기 때문이다.논란이 확산하자 김건우는 인스타그램에 자필 사과문을 게재했다. 그는 "여러 사람의 마음을 아프게 하고 힘들게 했던 언행에 대해 이유 여하를 막론하고 진심으로 사과하고 싶다"고 밝혔다. 이어 "글의 내용 중 사실이 아닌 부분도 있지만, 해명보다는 잘못한 부분에 대해 먼저 사과하는 것이 맞다고 판단했다"고 덧붙였다. 그러나 지난달 해당 사과문을 삭제하며 팬들 사이에서 의문이 제기됐다.김건우는 첫 방송에서 개인 연습생으로 소개됐으나, 이후 웨이크원 소속이라는 사실이 드러났다. 인성 논란까지 겹치며 시청자들 사이 부정적인 여론이 형성됐고, 그 영향 때문인지 방송 분량도 최소화됐다. 하지만 회차가 진행되면서 팀 내 역할이 커지고 출연 비중도 늘었다. 이에 따라 시청자들은 "순위 역시 상승했다"고 평가했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr