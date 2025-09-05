사진=텐아시아 DB

배우 김민석(35)이 부친상을 당한 것으로 알려졌다.5일 한 연예 매체는 김민석의 부친이 이날 별세했다고 보도했다. 향년 57세.보도에 따르면 김민석은 부친의 별세에 슬픔 속 장례를 준비하고 있는 것으로 전해졌다. 빈소는 포항시민장례식장이며 발인은 7일 오전 8시 30분 예정이다. 장지는 포항시립화장장이다.한편 김민석은 Mnet 오디션 프로그램 '슈퍼스타K'로 처음 얼굴을 알린 후 드라마 '닥치고 꽃미남밴드'를 통해 연기자로 본격 데뷔했다.이후 '후유증', '후아유-학교 2015' 등에 연이어 출연했으며 드라마 '뷰티 인사이드', '태양의 후예'를 통해 대중에게 큰 사랑을 받았다.김민석은 최근까지 '미스터 플랑크톤', '샤크: 더 스톰'으로 활동했다. 올해는 가수 겸 배우 이준호와 함께 tvN 드라마 '태풍상사' 촬영 중에 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr